Lukijan mielipide: Vastakkainasettelun dystopia

Ivailevassa kolumnissaan ‘Sukupuoleton dystopia’ (KP 15.7.2020) Anu Jylhä kantaa kortensa sukupuolineutraalius-keskustelun kekoon. Kirjoituksen terä on henkilöturvatunnusten muuttaminen ikä- ja sukupuolineutraaliksi, mutta samalla Jylhä sohii sanan säilällä vastapuoltaan yleensä.

Kirjoituksensa aluksi Jylhä valistaa, että omaan maailmankuvaan sopiva tieto ei aina ole “juuri sitä oikeaa tietoa”, vaikka siltä tuntuukin. Samalla syntyy vaikutelma, että Jylhän arvioi, että hänellä itsellään on hallussa tuo oikea tieto ja arveltavasti se sopii hänen maailmankuvaansa täydellisesti. Jylhä kuuluu siis siihen onnekkaiden joukkoon, joilla on paitsi oikea maailmankuva, niin myös siitä johdetut oikeat mielipiteet sekä oikea tieto.

Kirjoituksessaan Jylhä onnistuu nostamaan esiin tuulivoimakeskustelusta tutut räjähtävät lepakot, joiden siivin hän kaiketi pyrkii asettamaan kanssaan eri mieltä olevat hieman naurunalaisiksi. Varmasti monien silmissä tämä on kuitenkin vain halpa piikki, jolla – Jylhän omin kuvailuin - itselleen sopivan, sokaisevan totuuden houkutuksille antautunut kirjoittaja julistaa omaa totuuttaan.

Kirjoituksensa varsinaisessa asiaosuudessa Jylhä perustelee henkilöturvatunnuksen uudistamista ikä- ja sukupuolineutraaliksi yksityisyyden parantamisella, mikä näin maallikon korvaan kuulostaa ihan validilta argumentilta. Tietenkin asiallisen keskustelun jatkeena voidaan kysyä, että kuinka paljon ongelmia on aiheutunut siitä, että tunnuksesta on suoraan nähnyt ihmisen syntymäajan ja sukupuolen. Onko tämä ollut suurikin ongelma? Ja toisaalta, onko siitä ollut jotain hyötyä, että nämä tiedot on käyneet ilmi jo tunnusta tarkastelemalla?

Yksityisyyden lisääminen on kuitenkin Jylhälle vain keppihevonen, jolla hän ratsastaa sukupuolineutraauliden poliittiselle taistelutantereelle, jolla lentävät muiden muassa sosiaaliset, biologiset, kulttuuriset sekä maailman- ja ihmiskäsitykselliset nuolet ja keihäät. Juuri tätä perspektiiviä Jylhä ei kirjoituksena perusteella vaikuta näkevän, sillä kuinka muuten voi ymmärtää sen, että hän niin auliisti kolumnissaan sekoittaa asiallisen argumentoinnin asiattomaan, vastapuolta karikatyrisoivaan olkiukko-hyökkäilyyn?

Dogmaattiselle julistukselle on luonteenomaista juuri se, että vastapuolen näkökulmat halutaan jättää näkemättä kokonaan tai halutaan ymmärtää väärin. Vastapuolta halutaan vähätellä ja heidät halutaan nähdä typeryksinä, jotka eivät näe omaa ilmiselvää totuutta. Jos kuitenkin antautuu kuulemaan toisia ja pyrkii ymmärtämään heidän viestinsä, monesti yllättyy, että korviin kantautuukin aivan järkevien ihmisten aivan järkeviä argumentteja, jotka laajentavat omaa maailmankuvaa ja lisäävät keskinäistä ymmärrystä.

Helppoa se kuitenkaan ei ole, sillä monesti toista täytyy kuunnella pitkään ja tarkalla korvalla sekä kysyä useita tarkentavia kysymyksiä ennen kuin alkaa hahmottamaan tämän arvopainotuksia ja näkökulmaa maailmaan.

Perttu Mäki-Petäjä