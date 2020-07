Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ravustuskausi on alkamaisillaan. Ravuilla on kuorenvaihto paraikaa käynnissä, mikä tarkoittaa sitä, että rapuja pitäisi olla hyvin liikkeellä jo pyynnin ensimmäisinä päivinä. Kuoren aikaiseen vaihtoon on vaikuttanut kesän lämmin sää.

Sievin kalastuskunnan puheenjohtaja Veli-Pekka Naukkarinen kertoo, että moni on povannut hyvää rapukautta. Kalajokilaakson alueella rapuja löytyy paljon Vääräjoesta. Rapukanta on siellä hyvä, mutta ei vielä parhaimmillaan takavuosiin verrattuna. Viime vuonna rapuja saatiin jonkun verran myös Rautiosta, joten kanta vaikuttaa olevan elpymään päin myös siellä 15 vuoden takaisesta rapukadosta koko alueella.

Vesistöt ovat hyvässä kunnossa, eikä rapuruttoa ole näkynyt, joten suuria uhkia alueen ravuille ei ole näköpiirissä. Vesi on nyt samalla korkeudella kuin edellisvuonnakin, joten tilanne vaikuttaa aikaista kuorenvaihtoa lukuun ottamatta samanlaiselta. Todellista tilannetta on kuitenkin vaikea sanoa varmaksi ennen ravustuskauden alkua.

Rapuja on aikaisempina vuosina siirrelty vesistöjen sisällä paikasta toiseen. Näin tullaan tekemään myös tänä vuonna Vääräjoessa, kunhan ravustuskausi tiistaina alkaa. Näin rapuja saadaan siirrettyä joen osiin, joissa niitä ei vielä ole.

Vesistöistä toisiin rapuja ei siirretä, koska ravut pitäisi ensin tarkistaa rapuruton varalta ja ELY-keskukselta vaadittaisiin siirtämiseen maksullinen lupa. Tämän vuoksi pienessä kalastuskunnassa rapuja on käytännössä vaikea istuttaa vesistöihin, joista ne ovat kokonaan hävinneet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Sen lisäksi Vääräjoessakin on paikkoja, joista rapuja puuttuu, joten vaikka tilanne on ylipäänsä hyvä, ei rapuja liiaksi asti sielläkään ole. Jos rapuja istutettaisiin uusiin vesistöihin, niitä tarvitsisi suuren määrän, Naukkarinen sanoo.

Rapuja on Vääräjoessa paljon. Kuva on viime vuodelta. Hanna Soini

Hän muistuttaa huolellisuudesta ja tarkasta hygieniasta myös rapuja pyytäessä, kalastaessa ja veneillessä, ettei rapurutto pääse leviämään.

– Jos siirtyy vesistöstä toiseen, pyydykset pitäisi desinfioida, esimerkiksi pakastaa. Myös muualta tulleet syöttikalat pitää pakastaa ensin. Nykyään on niin tarkat suositukset, että veneidenkin pitäisi olla vesistökohtaisia. Moni ei tule ajatelleeksi näitä asioita ja saattaa tietämättään vahingossa levittää rapuruttoa.

Rapurutto voi pahimmillaan pyyhkäistä rapukannan lähes koko joesta. Rapuja kuitenkin yleensä jää esimerkiksi sivu-uomiin. Elpyminen voi viedä vuosikausia.

Ravustus vaikuttaa olevan tänä vuonna tavallistakin suositumpaa.

– Innokkaita tuntuu olevan paljon ja moni aikoo nyt kokeilla ravustusta. Koronatilanne varmaan vaikuttaa siihen, sillä ihmisiä on paljon lomautettuna ja omissa oloissaan, joten luonto on alkanut kiinnostaa. Se on kyllä positiivista, että ihmiset ovat aloittaneet uusia luontoharrastuksia.

Myös kalastajia on tänä vuonna ollut tavallista enemmän.

Vääräjoen hyvä raputilanteen lisäksi myös kalakanta vaikuttaa hyvältä Kalajokilaaksossa. Kala ei siitä huolimatta ole tuntunut syövän viime aikoina lämpimän sään takia.

Vääräjoesta Vanhalta kirkolta löytyy myös jokihelmisimpukoita eli raakkuja. Niitä on myös Louetjärvellä ja Sievinmäen järvessä. Ne ovat Suomessa uhanalaisia ja kertovat puhtaasta vedestä.