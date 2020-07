Kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) vastine Roy Pietilän mielipidekirjoitukseen: Ansiosidonnainen oikeudenmukaiseksi

Kokkolan Vasemmistoliiton Roy Pietilä epäilee 15.7. mielipidekirjoituksessaan allekirjoittaneen ja kokoomuksen motiiveja, kun ajamme Suomeen yleistä ansiosidonnaista.

Työttömyyskassat ovat toimineet jo kymmenien vuosien ajan erillään ammattiliitoista, joten ay-liike tuskin heikkenee siitä, että työttömyysturva ulotetaan kaikkiin, jotka siitä myös lakisääteisesti maksavat.

Työttömyysturvasta maksavat kaikki palkansaajat riippumatta siitä, kuuluvatko he liittoon tai kassaan. Vapaassa yhteiskunnassa on oltava oikeus järjestäytyä ja olla järjestäytymättä. Työttömyysturva kuuluu hyvinvointivaltion peruspalveluihin eikä sen ehtona tule olla erillistä kassajäsenyyttä. Jokainen on oikeutettu myös Kelan ansiosidonnaisiin perhe-etuuksiin, kun perheeseen syntyy lapsi. Näidenkään verorahoitteisten etuuksien saanti ei edellytä erillistä kassajäsenyyttä.

Pietilä epäilee kokoomuksen haluavan leikata ansiosidonnaista uudistuksen yhteydessä. Pelko on paitsi perusteeton, myös turha, sillä kokoomus ei ole hallituksessa päättämässä työttömyysturvan muutoksista. Pietilä pelkää leikkauksia, mutta hän ei näy olevan huolissaan siitä, että nykyjärjestelmä leikkaa osalta ihmisiä ansioturvan sataprosenttisesti, eli kokonaan.

Kokoomus haluaa rakentaa oikeudenmukaista hyvinvointivaltiota, jossa yhteisesti rahoitettu turvaverkko on tasavertaisesti kaikkien saatavilla silloin, kun elämäntilanne sitä edellyttää. Valtio velkaantuu tänä vuonna 20 miljardia euroa ja lähivuosina 10 miljardin vuosivauhtia. On hallituksen tehtävä tuoda pikaisesti uudistuksia, joilla hyvinvointivaltion rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle - samalla niin, ettei ketään syrjitä.

Elina Lepomäki

Kansanedustaja (kok.)

