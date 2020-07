Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hätäkeskus sai Sievissä ilmoituksen palamaan syttyneestä traktorista hieman ennen kello kymmentä lauantaiaamuna.

Sievissä Puronnevalla traktori oli syttynyt palamaan turvekentällä. Turvetuotantoalueen työntekijät saivat palon sammumaan alkusammutuksella, eikä palo päässyt leviämään muualle turvekentälle.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yksiköt kävivät kohteessa varmistamassa, että palo on saatu lopullisesti sammumaan.

Syttymissyy ei ole vielä varma, mutta pelastuslaitoksen mukaan vaihtoehtoja on kaksi. Mahdollisesti traktorissa on ollut sähkövika tai sitten kuivaa turvepölyä on jäänyt traktorin koneen kuumille pinnoille ja aiheuttanut palon.

Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta traktori vaurioitui lievästi. Pelastuslaitoksen yksiköt ovat jo poistuneet kohteesta.