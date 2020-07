Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toholammin Urheiluhalli täyttyi lauantaina sulkapallon pelaajista, kun Teppo Seppälän masinoima "Teddyn Summer games" pelattiin kolmannen kerran.

– Mukavan näköistä meininkiä, juuri tämän yhteisöllisyyden vuoksi tulin paikalle, pelejä kentän reunalta silmäillyt Eetu Heino totesi.

Suomen tämän hetken rankingin kakkospelaaja Heino tuli paikalle, kun lupasi, vaikka pelit jäivät väliin.

– Polvitulehdus äityi sen verran pahaksi, etten voi pelata. Varmemmaksi vakuudeksi lääkäri Jyri Aalto kielsi pelaamisen. Halusi varmaan kovan kilpakumppanin pois pelistä, Heino naurahti. Sydneyn olympiakävijä ja takavuosien arvokisapelaaja Aalto tosiaan pääsi kentällekin mittaamaan taitojaan.

Koronaviruspandemia keskeytti myös Heinon kilpailukevään maaliskuussa.

– Aika nopeasti tilanne tuli päälle. Olin tuolloin Puolassa turnausmatkalla. Kun Tshekin turnaus peruttiin, oli edessä paluu Suomeen, Heino kertaa.

Pakollisen kilpailutauon aikana Heinonkin aika on kulunut harjoittelun parissa. Hän on myös tehnyt seurassaan Espoon ESB:ssä valmentajan ja seurakehittäjän töitä tauon aikana.

– Laji- ja fysiikkatreeniä on tullut tehtyä. Sulkapallossa kilpailukaudet kestävät käytännössä läpi vuoden, joten siinä suhteessa pakollinen breikki tuli nyt tarpeeseen. Saan nyt tämän loukkaantumisenkin hoidettua kuntoon, kun ei ole pelaamisen pakkoa, Heino jatkaa.

Tällä hetkellä Heino on maailmanrankingissa sijalla 84. toiseksi parhaana suomalaisena. Kalle Koljosen ranking on 81. Parhaimmillaan Heino on ollut maailmanlistalla rankingissa 69:s.

Heino oli mukana, kun Suomi voitti ensimmäisen aikuisten tason joukkuekilpailun arvokisamitalin sijoittumassa Baselissa 2014 EM-pronssille. Hän tavoitteli myös paikkaa Rion 2016 olympialaisiin, mutta sinne paikkaa ei auennut.

– EM-joukkuepronssi oli hieno kokemus, mutta myös menestymiset kaksinpelissä ovat jääneet mieleen. Voitin 2013 Challenge cupin turnauksen ja EM-kisoissa olen edennyt pariin kertaan kaksinpelissä 16 parhaan joukkoon, Heino kertaa saavutuksiaan.

Ensi vuoteen siirretyt Tokion olympialaiset ovat myös Heinon mielessä, mutta koronaviruspandemian vuoksi jatko on vielä hämärän peitossa.

– Olympiakarsintojen jatkaminen vaatisi koronatilanteen helpottumista maailmalla. Siitä taas ei ole kenellekään varmaa tietoa. Tilannetta ei kuitenkaan auta jäädä surkuttelemaan, vaan teen sen minkä pystyn. Kun hyväksyy asian, on paljon helpompaa, Heino sanoo.

Toholammilla pelattiin pokaaleista kahdessa sarjassa. Niin pääsarja kuin B-sarja pelattiin nelinpelinä.

– Tarkoitus oli itsekin pelata, mutta penikkatulehdus jalassa esti pelit. Toisaalta se antoi aikaa keskittyä järjestelyihin, joissa on hommia riittänyt. Hienoa, että saatiin näin kovatasoinen ja laaja turnaus tällä kertaa pystyyn, turnauksen primus motorina toiminut Teppo Seppälä sanoo.