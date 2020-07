Lukijan mielipide: Kokkolan paloaseman varasto on teräshirvitys

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kun ensimmäisen kerran näin Kokkolan paloaseman mustan varastohallin, luulin näkeväni pahaa unta tai sitten minut oli pakkosiirretty jonnekin totalitääriseen valtioon. Mutta totta se oli, halli seisoo Kokkolassa kauniin, perinteikkään keltaisen nykyään lastentarhana toimivan talon vieressä.

Kyllä nyt on päättäjillä ja muilla toimijoilla sekä asiantuntijoilla mennyt pahasti pieleen, heiltä on unohtunut tyylitaju ja suhtasilmä, vai eikö niitä ollutkaan? Jos on kiire paloaseman kanssa, ei se tarkoita, että mitä tahansa saa pykätä.

Varasto sijaitsee vanhankaupungin takana keskellä idyllistä omakotialuetta. Moista hirvitystä saisi tuskin rakentaa edes jollekin syrjäiselle varastoalueelle, mutta ei melkein keskelle kaupunkia. Siinä se rakennus seisoo varmaan satoja vuosia kaupunkikierroksella turisteille esiteltävänä varoittavana esimerkkinä kaupunkiarkkitehtuurista.

Mitäpä tämäkään asia muuten kuuluisi vanhalle eläkeläiseukolle, mutta kun asun lähellä enkä voi enää kulkea sitä katua rakennuksen ohi. Kun tulee niin kova harmitus ja kiukku kuin nelivuotiaalle sukulaispojalle. Hänelle toki eri syystä.

Raija Pelttari