Poliisi on ystävämme saattaa huokaista tällä viikolla raskaan liikenteen ammattikuljettaja tultuaan virkavallan pysäyttämäksi. Poliisi käynnisti maanantaina raskaan liikenteen tehostetun valvonnan koko maassa. Sunnuntaihin asti jatkuvan valvontajakson aikana poliisin tavoitteena on 1600–1800 ajoneuvon tarkastaminen.

Jokainen liikenteessä liikkuva tietää, että raskasta kalustoa kulkee teillä paljon. Valtaväylillä raskaiden ajoneuvojen letkat ovat tavanomaisia ja Suomi todellakin liikuttaa pyörillä. Kuljettajan työ on fyysisesti raskasta ja henkisesti kuluttavaa. Suomalaisten kuskien lisäksi teille ajaa paljon ulkomaalaisia raskaan liikenteen ammattilaisia. Valtaosa raskaasta kalustosta on kunnossa, ja vastuunsa tuntevat kuljettajat ammatistaan ylpeitä. Valvonta on kuitenkin tarpeen, jotta epäkohtiin voidaan puuttua ja mahdollinen välinpitämättömyys saadaan kuriin.

Liikenneonnettomuuksien kannalta synkkä kesä on ollut myös sitä myös raskaalle liikenteelle. Raskaita ajoneuvoja on ollut myös syystä tai toisesta mukana useissa vakavissa kolareissa. Syyt on selvitettävä mahdollisimman tarkkaan, jotta liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa.

Peiliin katsomisen paikka on myös monella suvesta innostuneella pienemmän ajoneuvon kuljettajalla. Suuronnettomuuksilta tai kuolonkolarisumilta on vältytty pohjalaismaakunnissa, mutta liikennekäyttäytymisessä on otettu täällä rajusti takapakkia. Keskipohjanmaan tiistaisessa (21.7.) jutussa kerrotaan, kuinka liikenneturvallisuuden vaarantamisessa on tapahtunut huima lähes 50 prosentin nousu viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna.

Raskaan liikenteen tehostetulla valvonnalla yritetään karsia liikenteen vaaratekijöitä. Valvontaviikon erityisteemana on ammattikuljettajien ajon aikaisen tarkkaamattomuutta aiheuttavien tekijöiden valvonta. Poliisi seuraa kuljettajien puhelimien, tablettien ja kannettavien tietokoneiden käyttöä ajon aikana. Sekunninkin herpaantumisella voi olla tuhoisat seuraukset, ja jonkun elämä voi päättyä tuohon hetkeen.

Poliisi puuttuu tarvittaessa myös raskaan ajoneuvon kuljettajan näkemäkatveisiin. Kojelaudan päällä ei kuulu olla itsekyhättyjä, ylimääräisiä tasoja. Tuulilasiin kiinnitetyt koristeelliset härpäkkeet voivat myös vaarantaa näkyvyyden ja ne ovat poliisin poistolistalla. Kuljettajan vastuulla on aina itsensä ja kuorman lisäksi kanssakulkijoiden turvallisuus.