Sovin haastattelua yhden maamme kansainvälisesti tunnetuimman kapellimestarin Sakari Oramon kanssa. Oramo tiedustelee, tulenko käymään Kokkolan kesämökille, vai tapaammeko linjoilla, hän on lähdössä ajamaan Tampereelle aamupäivästä. Sovimme tapaamisesta, sillä kesämökin pihapiirissä on helppoa pitää turvaväli. Haastattelun loppuvaiheessa myös Oramon vaimo Anu Komsi liittyy mukaan ja tuo oman lisänsä tulevaan artikkeliin. Pandemian vaikutuksista niin yksittäisen freelancermuusikon elämään kuin valtavaan Proms-musiikkijuhlaan on luettavissa perjantain digilehdestä ja lauantain printistä.

Kokkola-lehden kolumnisti ja kirjailija Jussi Seppänen on tulossa synnyinkaupunkinsa kulttuuriviikolle pitämään kirjallisuusiltaa. Koska uusin kirja julkaistaan elokuussa, kyselen haastattelumahdollisuutta. Sitä ei tule!

Kirjailija pahoittelee ja kuvaa tilannetta sanalla pöljä. Kustantaja on kieltänyt Seppästä antamasta haastattelua maakuntalehdelle, koska erääseen aikakauslehteen tulee iso henkilöjuttu elokuun alussa, ja aika nopeasti sen jälkeen ilmestyy itse kirja. Tilanne ei ole helppo Seppäsellekään, joka on suosittu kolumnisti.

Viikonloppuna ravatussa St Michelissä koettiin sellaista raviurheilun juhlaa, että vieläkin moni lajin ystävä nipistää itseään todetakseen, ettei nyt nähdä unta. Ensimmäistä kertaa raviurheilun historiassa suomalainen lämminverihevonen voitti Mikkelin kansainvälisen suurkilpailun jättäen komeasti taakseen ulkomaiden huippuhevoset. Lisäksi hevonen pudotti rataennätyksen sekä Suomen ennätyksen uusiin lukemiin. Eikä tässä vielä kaikki. Nelivuotiaiden tammojen lähdön voittaneelle suomalaiselle Mascate Matchille, jolla on tuhat omistajaa, kirjattiin niin ikään Suomen ennätys.

Tästä huippukisasta raportoivat paikalliset mediat ja muutama valtamedia, mutta Mikkelin ravirata sulki portin muilta toimittajilta vedoten pandemiaan. Kutsuvieraat ja maksava yleisö olivat tärkeämpiä kuin lajin parissa työskentelevät toimittajat, joiden joukko tuntuu harvenevan vuosi vuodelta. Ehkäpä tulevaisuudessa Mikkeliin ei enää ole menijöitä, joilta evätä pääsy ravitapahtumaan.

Media-ala on murroksessa, mutta niin on moni muukin ala. Kulttuurin osuus mediassa on pienentynyt, ja ennen suurta kansansuosiota nauttinut raviurheilukin menettää yleisöään tasaisen tappavalla tahdilla. Pandemia on rokottanut myös klassisen musiikin alaa.

Oramo tapasi median, mutta kustantaja sekä raviradan hallinto löivät oven kiinni toimittajilta. Ehkä kahden jälkimmäisen tahon kannattaisi siirtyä 2000-luvulle. Samassa veneessä tässä kaikki ollaan.