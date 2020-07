Elvytyspaketti on valmis hyväksyttäväksi – EU-johtajat aloittavat aamutuimaan maratonkokouksen viidennen päivän Brysselissä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sopu elvytyspaketista on vihdoin saavutettu Brysselissä, kertovat viranomaislähteet medialle. Kokousta johtava ranskalainen Charles Michel ilmoitti asiasta Twitterissä tiistaina aamulla kello 6.15 Suomen aikaa: "Sovinto!"

Euroopan unionin 27 jäsenmaan johtajat ovat näin pääsemässä kompromissiratkaisuun koronaviruspandemian jälkeisestä elvytyspaketista ja lähivuosien budjetista tänään tiistaina, viidentenä perättäisenä kokouspäivänä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaMichel sanoi myöhään yöllä olevansa luottavainen, että sopu on vihdoin kasassa.

EU-johtajien odotetaan kertovan sovun yksityiskohdista julkisuuteen lähitunteina. Seuraavaksi edessä on paketin esittely ja käsittely kunkin maan kansallisissa päätöksentekoelimissä.

Michel esitteli maanantaina neuvottelijoille uuden luonnoksen ratkaisuksi kiistoihin, jotka ovat pitäneet valtioiden johtajia Brysselissä maratonneuvotteluissa perjantaista lähtien. Esitykseen sisältyy 750 miljardia euroa lainoja ja tukia koronapandemian talousvaikutuksista kärsivän EU-alueen talouden virkistämiseksi.

Michelin uudessa esityksessä tukirahoituksen osuutta on pienennetty tuntuvasti alkuperäisestä, kuten niin sanottu nuuka nelikko – Hollanti, Itävalta, Tanska ja Ruotsi – on vaatinut. Samaa on tavoitellut kokouksessa myös Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.), vaikka Suomi on kiistänyt liittyneensä nuukanelikkoon.

Tukia, joita ei tarvitse maksaa takaisin, on esityksessä enää 390 miljardin euron verran, kun alkujaan puhe oli 500 miljardista eurosta. Loppu on lainoja, jotka saajavaltion on – ainakin lähtökohtaisesti – maksettava takaisin.

Ilmeisesti myös Suomen ja useiden muiden jäsenmaiden edellyttämä oikeusvaltiokriteeri on tulossa mukaan päätösratkaisuun. EU:n vastarannan kiiskinä tässä kysymyksessä ovat olleet autoritääriseen oikeistolaiseen hallintoon lipunut Unkari ja sen vanavedessä Puola.

– Tiedän, että viimeiset askeleet ovat aina kaikkein vaikeimpia... Mutta olen vakuuttunut siitä, että sopu on mahdollinen, Michel sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Alun perin kokouksen piti kestää kaksi päivää, mutta johtajat ilmeisesti päättivät jatkaa pyöreitä päiviä päätökseen saakka ja välttää kokoontumisen uudelleen kuun vaihteessa kesken Euroopan lomakauden.

Euro vahvistui ennätystasolle kuukausiin

Päätösuutisen kantautuessa Brysselistä euro kallistui neljään kuukauteen korkeimmalle tasolle Yhdysvaltain dollariin nähden. Euron kurssi oli jo 1,1470 dollaria.

Tiistaina aamulla kurssinousu kuitenkin taittui saman tien lukemiin 1,1452 dollaria eurosta.