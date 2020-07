Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni aloitti Keski-Pohjanmaan kiertueensa Halsua-talolta: "Sormenheristelyn tilalle yhtenäisempää Suomea"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni aloitti Keski-Pohjanmaan kiertueensa tänään Halsualta, Halsua-talolta.

Ensi kevään kuntavaalit nousivat heti avauksessa tilaisuuden ykkösteemaksi.

– Keskusta kiertää kenttää samalla, kun moni muu puolue mainostaa isolla rahalla televisiossa, Kulmuni kertoi noin parikymmenpäiselle yleisölle.

Vaaliteemoina keskustalla ovat työllisyys, toimivat etäyhteydet ja kunnan peruspalveluiden säilyttäminen. Kulmunin mukaan niitä voidaan saavuttaa vaikka erimielisyyksien kylvämisestä ja ihmisten arvottamisesta luopumisella.

– Elämme aikaa, jolloin elämäntapamoralisointia on aika paljon; mitä saa syödä ja millä saa liikkua. Se on vähän toisten ihmisten asioiden mestarointia. Mielestäni ihminen saa liikkua autolla jolla haluaa ja tehdä työkseen, mitä pystyy ja tahtoo. Sormenheristely johtaa siihen, että kinataan julkisuudessa eikä puhuta ollenkaan suomalaisia yhdistävistä ja tärkeistä asioista vaan pienistä yksityiskohdista. Ei meistä moni muuta mieltään, vaikka aamuun asti kinattaisiin. Ennemmin katsoisin sitä, että kova työnteko, ahkeruus ja sinnikkyys yhdistävät suomalaisia.

Kulmuni pysähtyy tänään vielä Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Kannuksessa. Huomenna keskiviikkona hän vierailee Ylivieskassa, Nivalassa ja Haapajärvellä.

Kulmuni on kiertänyt Suomea koko heinäkuun. Hänen on tulkittu käyvän puheenjohtajakisaa jo ennen kuin kisa on alkanutkaan.

Kun haastajat vielä empivät, on Kulmuni ilmoittanut hakevansa jatkoa puheenjohtajuudelleen. Keskustan puoluekokous pidetään syyskuussa Oulussa.

Keskusta taistelee tällä hetkellä neljänneksi suosituimman puolueen paikasta vihreiden kanssa. Kannatuksen kääntäminen kasvuun on sille kohtalonkysymys.