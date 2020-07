Jukka Aniaksen kolumni: Tässäkö tää oli?

Nyt pitäisi olla kapitalistisellekin tiedemiehelle viimeistään selvää, että vaikeimmatkin asiat ratkeavat valvomalla.

Euroopan unionin rouvat ja herrat saattoivat tiistaiaamuna hyräillä Arttu Wiskarin hittiä hyvillä mielin: Tässäkö tää oli?

Tässäpä. 1 800 miljardia euroa on nyt kasassa. Siitä 750 miljardia osoitetaan koronan kellistämän talouden elvyttämiseen. Kelpasi siinä kyynärpäätervehdyksillä saavutusta juhlia.

Saapa sitten nähdä kuinka tepsii.

Eivät maratonkokoukset EU:n historiassa tavattomia ole. Ei ole helppoa veistellä kompromissia puusta, jossa on 27 oksaa.

Kyseenalaistaa sen sijaan voi, onko ihminen todellakin skarpeimmillaan päiväkausien neuvottelujen ja yövalvomisen jäljiltä? Ehkä ei sittenkään.

Pienemmässä mittakaavassa tosin saman kysymyksen saattoi esittää suomalaisille työmarkkinajohtajille, jotka joskus entisinä aikoina saattoivat voidella tulopoliittista kokonaisratkaisua kasaan myös ns. normaaleille ruokajuomilla.

Joskus homma kuulemma saattoi ryöstäytyä vallan juopotteluksi. Tiedä tuosta nyt sitten.

Kysyä voi myös senkin perään – myönnetään, ei ensimmäistä kertaa ­– minkälaisessa tolkuissa Donald John Trump on nykyisin. Heikkenemiseen ei nimittäin olisi yhtään varaa.

Trumpin hovitelevisioyhtiö Fox Newsin Chris Wallacen haastattelussa Trump puhui ns. tuulia ja taivaita koronaluvuista. Metodi on tietysti kovin tuttu. Mikäli tosiasiat eivät maailman vaikutusvaltaisinta ihmistä miellytä, ne ovat yksinkertaisesti ”valeuutisia” (fake news).

Arviot Trumpin häviöstä marraskuun presidentinvaaleissa ovat silti kovin ennenaikaisia. Demokraattien Joe Biden toki johtaa tällä hetkellä mielipidemittauksia, mutta peli on vielä kaukana ratkenneesta. Tää ei ollut vielä tässä.

Ei Trumpin pitänyt koskaan nousta Valkoisen talon isännäksi, mutta nousi kuitenkin. Hänen uskollisimmille kannattajilleen tosiasioiden julkealla kiistämisellä ei tunnu olevan mitään merkitystä.

Ilmiö ei ole ihan tavaton Suomessakaan, jossa ”valtamedian” haukkuminen on kovin tuttua. On itsestään selvää, että virheitä ja suoranaisia munauksia meillä täälläkin tapahtuu. Helppo todeta, kun on omakohtaista kokemusta molemmista.

Silti toivoisi jonkinlaista arvoa annettavan sille, että vastuullinen media tunnustaa ja korjaa virheensä.

Kaikki julkaisut eivät sitä tee.