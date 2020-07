Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomalainen maatalous hyötyi kompromissista – keskustapoliitikkojen keskuudessa tyystin erilaisia näkemyksiä EU:n valtavasta rahoitusratkaisusta

Kauneus on katsojan silmässä. Näin voi pelkistää suhtautumisen EU:n vihdoin ja viimein tiistaiaamuna aikaansaamaan sopuun koronaviruspandemian talousvaikutusten lievittämiseksi suunnitellusta hätärahoituksesta ja EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) luonnollisesti kehui saavutettua kompromissia. Oppositiojohtajat Jussi Halla-aho (ps.) ja Petteri Orpo (kok.) puolestaan kaikkien parlamentarismin taiteen sääntöjen mukaisesti haukkuivat sen lyttyyn. Keskiviikkoillan A-studion keskustelu toisti hallituksen ja opposition näkemyserot.

Merkillepantavaa on, että maataloustuottajien piirissä ratkaisu suorastaan kehuttiin. Maatalouden EU-tuet ovat vuosina 2021–2027 noin 6,4 miljardia euroa, kun ne päättymässä olevalla ohjelmakaudella ovat olleet kuutisen miljardia, maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ynnäsi tuoreeltaan ratkaisun vaikutukset.

Suomi saa lisää 400 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisrahaa ja 100 miljoonaa euroa aluekehitystukea erilliskorvauksina. Lantin toinen puoli on, että ns. nuivan nelikon maiden – Ruotsi, Tanska, Alankomaat ja Itävalta – tavoin Suomi ei saa jäsenmaksupalautuksia, joita se ei tosin pääministerin mukaan tavoitellutkaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

9. Kaikessa intressimme eivät kuitenkaan ole yhtenevät nelikon kanssa. Suomi ei ole aiemmin hakenut neuvotteluissa kuten ei tälläkään kertaa jäsenmaksupalautuksia, koska olemme hyötyneet enemmän kansallisesta kuoresta. — Sanna Marin (@MarinSanna) July 21, 2020

– Varovaisen tyytyväisiä ollaan. Inflaatiokorjaukset huomioon ottaen aika yksi yhteen mennään. Karvan verran nousua tässä on, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila totesi Ylelle.

Suomen neljännesvuosisadan mittaisen EU-taipaleen aikana MTK ei kovin usein ole nähnyt aihetta olla edes varovaisen tyytyväinen juuri mihinkään unionin ratkaisuun.

Maatalouden ja maaseudun asiaa koko historiansa ajan ajaneen Suomen Keskustan EU-parlamentaarikko Mauri Pekkarinen puolestaan piti maatalouden saamaa 400 miljoonan euron lisärahaa lähinnä kuriositeettina, josta on Pekkarisen happaman tviitin mukaan ”hehkutusta riittänyt”.

#Huippukokous. Saimme maaseutupol.lisää runsaat 50 milj €/v ja al.pol. 14 milj/vuosi. Hehkutusta on riittänyt.Saimme piikkiimme nettona 3,4 mrd €:n laskun, jonka lahjoitamme maille, joiden talouden ennustetaan elpyvän nopeammin kuin S:n. Jäsenmaksuja maksamme lisää 100 milj/v! — Mauri Pekkarinen (@PekkarinenMauri) July 21, 2020

Saman puolueen kohtuullisen kokenut valtiovarainministeri Matti Vanhanen on hieman yli 180 astetta eri mieltä kuin puoluetoverinsa. Vanhanen kiisti väitteet siitä, että Suomi olisi ollut liian kiltti neuvotteluissa. Totta kai Vanhanen hallituksen voimaministerinä puolustaa saavutettua ratkaisua. Yhtä aikaa Vanhasen ja Pekkarisen totuudet eivät kuitenkaan voi olla voimassa.

Vaikka pääministeri Marin kiisti Suomen kuuluneen ns. nuukaan nelikkoon, tiukkaa linjaa hänkin veti neuvottelujen loppuvaiheissa. Ainakin Financial Timesin tietojen mukaan Marinin tylytys illallispöydässä espanjalaiskollega Pedro Sanchézille uhkasi jopa koko sopimusta.

”Pöydän ympärillä on johtajia, jotka ovat jo saaneet tyhjän sijaan 350 miljardia. Mitä te olette tehneet (sen eteen)? Me olemme tulleet vastaan. Nyt on teidän vuoronne”, Marinin kerrotaan todenneen.