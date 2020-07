Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

That’s Neiss Pink Riesling, Saksa, 13,89 €

Roseviinit ovat aina olleet lievä ongelma itselleni. Suurin osa on huonosti tuotettuja ja muutenkin ne toimivat vain helteisessä Etelä-Ranskassa, eivät Suomessa. Jotenkin meidän ruokavaliokaan ei niihin oikein nappaa. Silti niistä yritetään tehdä muotijuomia joka kesä. Siksi koen tervettä uteliaisuutta uusiin sekoitteisiin, jotka näyttävät roseelta, mutta ovat oikeasti valko- ja punaviinirypäleiden sekoitteita. Kuten Pink Riesling, jonka on kehittänyt suomalainen Tuomas Meriluoto.

Viini on eniten Riesling ja tuoksu antaa greippimäistä sitrusta ja karviaista, mutta samalla Pinot Noirin punaisten rypäleiden mukana myös aavistuksen kirsikkaa ja vadelmaa. Yhdistelmä on raikas ja toimiva.

Maku on napakan hapokas kuten rieslingissä pitääkin, selkeä sitrus hallitsee alkuvaiheessa, mutta punainen rypäle tasoittaa makua sen jälkeen kevyellä vadelmaisuudella. Tämä on mainio seurusteluviini, mutta soveltuu salaateille ja muille kevyille ruuille helposti. Myymälässä tätä pitää erikseen etsiä, koska sitä ei saa laittaa jostain idioottimaisesta syystä samaan hyllyyn roseviinien kanssa. Toisaalta hyvä, koska tuotteena tämä on parempi kuin ne. Ja kaiken huipuksi tätä saa vain Suomesta!