Aronin Muisto lahjasarjassa – Keskipohjanmaan vihjeet sunnuntain Ylivieskan raveihin

Laukaalainen Johan Hjelt on löytänyt hyvässä vireessä kilpailevalle Aronin Muistolle lahjasarjan Ylivieskan tasaisten lähtöjen sunnuntairaveissa. Volttilähtöennätykseen perustuvassa aikatasoituksessa Aronin Muisto kilpailee 38 000 euron voittosummalla ja samalta 40 metrin takamatkalta lähtevien hevosten ansiot ovat 2 000 – 5 000 euron välillä. Pisimmän takamatkankin hevosten ansiot ovat vaatimattomat suosikkiin nähden.

Aronin Muiston ennätys on 24,0a, kun kilpakumppaneista vain kolme muuta on alittanut 30-rajan. Kaiken lisäksi Aronin Muisto on kunnossa. Se voitti viimeksi keskiviikkona Pihtiputaalla sille hyvin edullisessa aikatasoituksessa.

Ylivieskan muut Toto4-kohteet ovat hankalampia. Avauskohteessa on huomioitava aikaisin kunnossa oleva Umberto Croft. Siltä meni Kaustisen startti täysin vihkoon ruunan juututtua johtavan taakse täysin ajamattomaksi maaliin saakka.

Toisen kohteen Likusteri kelpaa kapeiden systeemien tukirastiksi. Sen viimevireen voi tarkistaa Vieremältä perjantai-iltana.

Toto4 vihjerivi 33,60 euroa:

4: 6 Umberto Croft, 4 Surprise Leader, 3 Inspis Arioso, 8 Lemon Breezer (1 Callaway Scoop, 2 Fade To Jam).

5: 8 Likusteri, 6 Virittäjä, 9 Mega-Hertsitär, 1 Vilmer Myrberg, 2 Kilmeri, 11 Tovin Lento (10 Metsärinten Sisu, 3 Saran Sarastus).

6: 1 Mac Light Prince, 4 Off Course, 11 Arroyo Grande, 6 Lush Life, 2 Destiny Line, 5 Perfect Lane (12 Classic Soul, 8 Feeling Forever).

7: 10 Aronin Muisto (5 Onni Dahlia, 6 Tilun Taru).

Vihjeet muihin lähtöihin:

1: 1 Lilian Arrow, 3 Excel Porsche, 8 Hot Devil.

2: 2 Tim Jerry, 1 Valorous Leader, 10 The World Is Mine.

3: 9 Macchiato, 8 Concourt Dairpet, 4 Baby Challenger.

8: 1 Likser, 2 Carmikas, 4 Underlig.

9: 1 Ranch Rocky Road,1 Penelope Dahlia, 7 Adelee.

10: 6 I.P. Hehku,7 Kimman Repsikka, 8 Felisia.