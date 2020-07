Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tokion olympiakisat voivat jäädä järjestämättä

Jos eläisimme normaalioloja, urheilevan maailman katseet kääntyisivät perjantaina Tokioon, kun Japanissa vietettäisiin kesäolympialaisten avajaisia. Kuten tiedämme koronaviruspandemian vuoksi myös maailman suurin urheilutapahtuma on siirretty ensi vuoteen.

Enemmän kuin epävarmaa on, voidaanko kesäolympialaisia Tokiossa järjestää ensi kesänäkään. Olympialaisten järjestäminen riippuu täysin siitä, saadaanko koronaviruspandemiaa ajoissa hallintaan. Tilanteen myönsi tällä viikolla myös Tokion kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Yoshiro Mori.

Koronavirus kiertää edelleen maailmalla – jossain tukahdettuna, jossain valloillaan. Merkkejä on nähty myös pandemian toisesta aallosta tai vähintään tautipesäkkeiden ryöpsähdyksistä. Tässä tautitilanteessa on esimerkiksi mahdotonta luoda urheilijoille oikeudenmukaista karsintajärjestelmää olympiapaikoista, joista iso osa on vielä jakamatta. Normaalioloissa viimeiset paikat olisi jaettu kesä-heinäkuussa.

Kun matkustusrajoitukset ovat eri puolilla maailmaa eriasteisina voimassa, se vaikuttaa niin urheilijoiden karsintajärjestelmiin kuin kisaturistien saapumiseen Japaniin. Kisajärjestäjät ovat myöntäneet, että olympialaiset ilman katsojia ei ole vaihtoehto. Tosin sitäkin jouduttaneen miettimään, mutta siinä tapauksessa kisojen hengestä menetetään ratkaisevan paljon.

Käytännössä ainoa toivo kisojen järjestämiseksi kesällä 2021 lepää koronarokotteen valmistumisessa oletettua nopeammalla aikataululla. Se on toki mahdollista, koska rokotteen kehittämiseen satsataan eri puolilla maailmaa massiivisilla panostuksilla. Vaikka rokote valmistuisi ennen ensi heinäkuuta, ratkaistavaksi jää se, miten ihmiset ehditään rokottaa ajoissa. Tämän hetken tietojen valossa se on epätodennäköistä.

Itse asiassa vaakalaudalla alkavat olla myös Pekingin talviolympialaiset, joiden pitäisi käynnistyä helmikuussa 2022 – vain seitsemän kuukautta Tokion siirrettyjen kisojen jälkeen.

Japanilaistenkin usko kisojen toteutumiseen horjuu vahvasti. Heinäkuussa järjestetyssä kyselyssä liki 80 prosenttia vastanneista arvioi, ettei kisoja voida järjestää. Jos niin käy, kesäolympialaiset jäävät siis kokonaan pitämättä. Japanissa on tästäkin jo kokemusta, kun Tokiossa jäivät maailmansodan vuoksi järjestämättä kesän 1940 olympialaiset. Nyt historia uhkaa toistaa itseään.