Itävalta, Slovenia ja Sveitsi uudelleen matkustusrajoitusten piiriin

Sisärajavalvonta otetaan uudelleen käyttöön Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen. Näissä maissa koronatapausten määrät ovat kääntyneet kasvuun sen jälkeen, kun Suomi edellisen kerran pari viikkoa sitten arvioi eri maiden tautitilannetta.

Torstaisen päätöksen perusteella sisärajavalvontaa jatketaan Suomen ja Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin välisessä liikenteessä, aiemmin sisärajavalvonnasta vapautettua huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Sisärajavalvonnan jatkuessa maista mahdollistetaan vain paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Sisärajavalvontaa ei ole Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Alankomaiden, Belgian, Italian, Kreikan, Liechtensteinin, Maltan, Saksan, Slovakian ja Unkarin välisessä liikenteessä.

Suomessa raja-arvona pidetään ensisijaisesti kahdeksaa uutta tautitapausta sataa tuhatta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset on aiemmin poistettu Suomen ja Andorran, Kyproksen, Irlannin, San Marinon ja Vatikaanin välisestä liikenteestä. Suomen ja näiden Schengen-alueen ulkopuolisten maiden välinen liikenne on rajoituksitta sallittua.

Maanantaista alkaen sallitaan liikenne rajoituksitta EU:n ulkopuolisista maista Etelä-Koreasta, Georgiasta, Japanista, Kiinasta, Ruandasta, Thaimaasta, Tunisiasta, Uruguaysta ja Uudesta-Seelannista. Kiinan osalta kuitenkin edellytetään, että EU:n neuvosto vahvistaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen.

Mainittujen maiden lisäksi myös Algerian ja Australian ulkorajaliikenteen rajoituksia lievennettiin 13.7., mutta niiden huonontuneen tautitilanteen perusteella maat eivät enää täytä Suomen hallituksen asettamaa kriteeriä. Algerian ja Australian osalta ulkorajaliikenteen rajoituksia tiukennetaan uudelleen.

Hallitus päätti myös sallia henkilöliikenteen kaikissa rajanylityspaikkoina toimivissa satamissa maahantulorajoitukset huomioiden.

Suomen kansalaisella on aina perustuslaillinen oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Suomesta poistuvan on otettava huomioon myös kohdemaan mahdolliset rajoitukset Suomesta saapuville henkilöille.