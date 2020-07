Keskipohjanmaan Tv-viikon valinta: Särmättömästi sairaudesta

★ ★ ★

Council of Dads. Ohjaus James Strong, 2020 Yle TV2 ma 27.7. klo 22.00/Areena

Jos isää ei ole, on varapappa hyvä ratkaisu. Amerikkalaissarjassa puute - mitä laulun sanojen mukaan mikään ei voi korvata – paikataan sen toisessa laulussa mainitun purukumin sijasta isien neuvostolla. Kolme kokemusasiantuntijaa rientää viisilapsisen perheen tueksi.

Council of Dads kuuluisi kaupallisille kanaville. Mitä se tekee Ylellä, jossa pitäisi satsata laatuun? Meidän verorahoilla! Uuden sarjan nimeäkään ei ole jaksettu kääntää, mikä tosin voi johtua kansainvälisistä sopimuskysymyksistä. Council of Dads ei ole luokattoman huono tai toistaitoinen. Tekijät ovat osaavia, kokeneita ja nimekkäitä. Näyttelijät miellyttävät. Isien neuvoston ongelmana on särmättömyys. Mainoskanavalla ohjelman kiiltokuvamaisuus ei niin häiritsisi, koska itse sarjakin on mainosmainen. Kohtauksen alussa esitelty ongelma ratkeaa jo saman kohtauksen lopussa.

Mitäänsanomattomuutta voi pitää ihmeenä, käsitteleehän sarja Isoja Ajassa Liikkuvia Asioita. Jo alussa, pilottijaksossa, Perryn perheen isä saa huonoja uutisia. Syöpäkasvain on paljastunut vakavaksi. Ensijaksossa seurataan isän potemista ja perheen vaikeutta kohdata elämän pysäys.

Perryjen nuorin on translapsi, jota mummo yrittää pukea hameeseen. Adoptiotytär on lesbo. Yksi varaisistä on samansukupuolisten liitossa. Pari on ainoa, joka nähdään yhdessä sängyssä. Muiden isien taustalta löytyy alkoholismia ja syrjähyppyjä. Kaikki edellä mainitut ovat tärkeitä ja paljon esillä olevia aiheita. Niistä olisi saatu irti vaikka mitä. Mutta kun tekijöiden tavoitteena on vain ja ainoastaan saada katsoja viihtymään, ei mitään oikein voi ottaa vakavasti. Ne, joita käsitellyt asiat ja ongelmat eivät läheltä liippaa, voivat nauttiakin mukavista hetkistä. Ne, joille nämä aiheet ovat ajankohtaisia, saattavat jopa loukkaantua sarjan pintapuolisuudesta.

Isien neuvosto tarjoaa teepussiviisauksia, hyvänmielen itkuja ja valmiiksi pureskeltua lohturuokaa.