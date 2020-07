Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Rohkeaa kokeilua vai pelkkää näköistaidetta?

★ ★ ★

Rakkaudella, Vincent.Ohjaus Dorota Kobiela, Hugh Welchman, 2017 Yle Teema ke 29.7. klo 22.00/Areena

New Yorker –lehdessä taivasteltiin, että lienee ajan kysymys, kun saadaan Vincent van Goghista zombielokuva. Tai milloin maalari liittyy supersankarina johonkin sarjakuvauniversumiin. Van Gogh on filmatuin kuvataiteilija, eikä loppua näy. Kansainvälinen yhteistuotanto Rakkaudella, Vincent on kunnianhimoisimpia yrityksiä yhdistää maalarin tarina ja teokset. Animaatioelokuva jäljittelee van Goghin siveltimenjälkeä. Riskialtis yritys onnistuu kuvataiteen popularisoimisessa ja tiedonvälitystehtävässä.

Animaation yleiskuvat on tehty digitaalisina, yksityiskohdat käsityönä. Ainutlaatuisena kokeiluna Rakkaudella, Vincent välttää näköistaiteen ansat ilmeisessä vilpittömyydessään. Taiteen takana olevan ihmisen elämä perataan esiin tiedettyjen faktojen ja valistuneen spekulaation yhdistelmänä. Lopputulos muistuttaa salapoliisikertomusta, jota katsojaakin pyydetään mukaan ratkomaan kuin palapeliä.

Rakkaudella, Vincent on kauttaaltaan viehättävää silmäniloa, mutta elokuva ei selitä van Goghin taidetta tyhjiin. Mahdoton tehtävä se olisikin.