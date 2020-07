Ossi Savolaisen kolumni: Jalkapallon Ykkösessä tasaista vääntöä – Vain häntäpään niput erottuneet muista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jalkapallon miesten Ykkönen on polkaistu toden teolla käyntiin. Kuten ennen sarjan alkua kaavailtiin, on Ykkönen muodostumassa hyvin tasaiseksi sarjaksi. Ensimmäisten kierrosten perusteella joukkueista ovat erottuneet taulukon häntäpäässä majailevat nousijajoukkueet Mikkelin Palloilijat, helsinkiläinen Gnistan ja seinäjokelainen SJK Akatemia sekä niukin naukin viime kauden päätteeksi sarjasopimuksensa uusinut Myllykosken Pallo.

AC Oulu on ensimmäisten otatusten perusteella lunastamassa kokoonpanonsa edellyttämää potentiaalia. Toki todeta täytyy, että viime lauantain VPS-kohtaamista lukuun ottamatta vastapuolella ei ole vielä nähty todellista mittaria.

Tammisaarelainen EIF on onnistunut hankinnoissaan hyökkäyssuuntaan ajateltuna erinomaisesti. Eteläafrikkalaiset Ayabulela Konqobe ja Darren Smith sekä Mikkelistä saapunut Juuso Liukkonen ovat tähän mennessä viimeistelleet joukkueen 10 osumasta jokaisen.

Ongelmana on, että EIF tuskin kestää näiden pelaajien, etenkään eteläafrikkalaisten, poissaoloja, jos niikseen käy.

Myös KTP Kotkasta on ollut hyvässä vireessä; tappion kotkalaiset ovat kokeneet tänä vuonna vain Tampereen Ilvekselle Suomen Cupissa. KTP taistellee koko kauden sarjan kärkisijoista, mikäli joukkueesta löytyy maalintekijä, sillä puolustus on kunnossa.

Pietarsaaren Jaro aloitti kauden mukavasti, ennen kuin EIF tyrmäsi joukkueen tylysti viime lauantaina. Joukkueen pelaaminen on ollut ennen tuota matsia tasapainoista ja puolustuspään osalta ryhmä vahvistui vielä siirtoikkunan auettua Stanley Amuziella ja Guillermo Sotelolla. Alkukauden otteiden perusteella Jaro on turvallisesti vähintään sarjataulukon keskikastissa.

Suosikinviittaa Ykkösessä talvesta asti kantanut Kokkolan Pallo-Veikot on yskähdellyt kauden avausotteluissa. Peli ei ole vielä asettunut täysin uomiinsa. Joukkue on luonut pelaamissaan kolmessa ottelussa tarvittavan määrän maalipaikkoja kolmeen pisteeseen, mutta toistaiseksi viimeistely on jäänyt pääosin piippuun.

Toki viisi tehtyä maalia on hyvä lukema, mutta puolustuksen ollessa haavoittuvainen vaaditaan hyökkäyspäässä tehoja. Erityisesti kokkolalaisten puolustuslinja on ollut vaikeuksissa, kun se on joutunut juoksemaan naama omaa maalia kohti.

Näitä tilanteita tulee vääjäämättä pitkin kautta muutamia ottelua kohti, koska monet vastustajista vetäytyvät ja iskevät nopeasti vastaan ennakkosuosikin kohdatessaan.

Miesten Ykkönen on voitettu viimeisen viiden vuoden aikana 27 ottelun sarjassa keskimäärin reilulla 58 pisteellä. FC Hakan ylivoimainen esitys viime kaudella "vääristää" hieman tilastoa.

Myös nousukarsintapaikalle pisteitä on pitänyt kerätä samalla ajanjaksolla yli 52.

Tämän kauden 22 ottelun sarjassa lukemat tarkoittaisivat, että 48 pistettä riittäisi suoraan nousuun ja 43 pisteellä lunastaisi kakkospaikan.

Tasaisessa sarjassa – jossa on jo pelattu useita tasapelejä – nousuun oikeuttava pistekeskiarvo todennäköisesti on hieman matalampi.

KPV on kolmen ottelun jälkeen 36,6 pisteen tahdissa; Jaro ottelun enemmän pelanneena 38,5 pisteen tahdissa.

Otanta on eittämättä lyhyt, mutta Oulua lukuun ottamatta nousua mielivien on kiristettävä tahtia.