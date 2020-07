Ekoroskin toimitusjohtaja Michael Östmanin mielipide: Jätelakiuudistus on välttämätön

Suomen lisäksi Euroopan Unionissa on ainoastaan joku yksittäinen Itä-Euroopan maa, jossa on käytössä kiinteistöhaltijajärjestelmä, eli kiinteistöhaltija järjestää jätekuljetuksen. Kaikkialla muualla on käytössä kunnan järjestämä kilpailutettu jätekuljetus. Yli puolet Suomen kunnista järjestää sellaisen ja 2/3 Suomen asukkaista asuu alueilla, jotka ovat kunnan kilpailuttamia. EU on huomauttanut Suomelle osoitetussa ”Early Warning” -varoituksessaan siitä, että osasyy kierrätystavoitteista jälkeen jäämiseen on kunnan kilpailuttaman jätekuljetuksen puuttuminen osassa maata. Jätelakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on luoda yhtenäinen järjestelmä koko Suomeen.

Ekoroskin alueella käytössä oleva kiinteistöhaltijan järjestämä kuljetus on laissa osoitettu poikkeusmahdollisuus. Yleisesti kun kiinteistöhaltijakuljetusjärjestelmää on käsitelty oikeudessa, on todettu, että kiinteistöhaltijajärjestelmä ei täytä lain vaatimuksia, koska se on asukkaille ja jätehuoltojärjestelmälle huonompi vaihtoehto. Ekoroskin alueella kiinteistöhaltijajärjestelmän luomat ongelmat ovat samankaltaisia kuin muualla Suomessa, missä poikkeusjärjestelmä on käytössä.

Tavallisesti kuljetusten hinnat ovat laskeneet, kun on siirrytty kunnan kilpailuttamaan jätekuljetukseen. Päinvastaisia esimerkkejä, eli että hinnat olisivat nousseet kilpailutetun kuljetuksen myötä, ei ole. Toisaalta löytyy esimerkkejä siitä, että kuljetushinnat ovat seuraavissa kilpailutuksissa jopa laskeneet entisestään.

Uusi jätelakiehdotus tuo suuren muutoksen alueille, joissa poikkeusjärjestelmä vielä on käytössä. Paikallisten kuljetusyritysten huoli on ymmärrettävä. Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä ei kuitenkaan ole mitään sisäänrakennettua toimintoa, joka automaattisesti suosisi nimenomaan suuria yrityksiä. Jos Ekoroskin alueella olisi kunnan kilpailuttama järjestelmä, urakka-alueet olisivat lähtökohtaisesti kooltaan yksi auto kahdessa vuorossa. Ekoroskin näkökulmasta katsottuna ei ole tarkoituksenmukaista, että alueella olisi ainoastaan yksi kuljetusyhtiö hoitamassa kaikkia urakka-alueita. Laki saa mielellään, jos juridisesti mahdollista, sisältää pykälää, joka estää monopolien syntyä kuljetuksissa.

Kierrätystavoitteet materiaaleille ovat todella kunnianhimoisia. Jotta Suomella olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia saavuttaa sille asetetut kierrätystavoitteet, on ratkaisevaa, että kuntien jätehuoltoyhtiöillä on koko jätteenkäsittelyketju hallinnassaan. Tästä jätekuljetusten ohjaus ja hallinta muodostavat tärkeän osan.

Ympäristöministeriön laskelmien mukaan uudistus saisi aikaan sen, samalla kun materiaalikierrätystä lisätään, että alan liikevaihto Suomessa nousisi 50 miljoonalla eurolla ja alalle syntyisi 500 uutta työpaikkaa.

Usein kiinteistöhaltijajärjestelmää yritetään puolustella vetoamalla asukkaiden valinnanvapauteen. Käytännössä tämä valinnanvapaus voi olla alueittain melko rajoitettu. On kuitenkin todennäköistä, että suurimalle osalle väestöstä toimiva jätehuolto kohtuulliseen hintaan on valinnanvapautta tärkeämpi. Alueilla, joissa on normaalikäytäntö (kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus) käytössä, asukkaat ovat tyytyväisiä toimintaan.

Sunnuntain lehdessä oli maininta Helsingin kierrätysasteesta, joka pitää oikaista. Ekoroskin alueella hyötykäyttöaste (joka sisältää myös energiahyötykäytön) on 98 prosenttia, aivan kuten Helsingissäkin. Mitä tulee materiaalihyötykäyttöasteeseen, tulos Ekoroskin alueella on tällä hetkellä 43 prosenttia ja Helsingissä 48 prosenttia.

Kauko Kivilehdon mukaan Ekoroskin käsittelymaksu on liian korkea. Ekoroskin siirryttyä bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen, käsittelyhintaa on laskettu 30 prosenttia, kuten oli luvattu. Myös Pohjanmaan jätelautakunta on todennut tämän pitävän paikkansa. Kivilehto tieten tahtoen ei halua ymmärtää tätä, vaan on kehitellyt oman laskentatapansa, jonka mukaan Ekoroskin olisi pitänyt laskea käsittelyhintaa paljon enemmän, yli luvatun 30 prosentin.