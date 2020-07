Viikonlopun Historic Race Kemora -kilpailussa Vetelissä mukana 126 kuskia – Toholampinen Jyri Kellosalo lähtee sarjan toiseen kisaviikonloppuun Locost-luokan kärkipaikalta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kemoran moottoriradalla Vetelissä ajetaan viikonloppuna Historic Race Kemora -kilpailu, joka on Historic Race Cupin kauden toinen kisatapahtuma. Perjantaihin mennessä Kemoralle oli ilmoittautunut 126 kuskia 22 kilpailuluokkaan, joissa kaikissa mitellään sekä lauantaina että sunnuntaina yhden kisan verran.

Lauantain aluksi kaasutellaan aika-ajot, joiden perusteella määrittyy lauantaisen kilpailun lähtöjärjestys. Sen sijaan sunnuntaina ensimmäisestä lähtöruudusta starttaa lauantain kisassa nopeimman kierroksen ajanut kuski.

Paikallista väriä kisaradalle tuovat muun muassa toholampiset Kellosalon veljekset Jyri ja Jarkko, jotka taistelevat pisteistä Locost-luokassa.

– Kemoran kisa jäi toukokuulta pois ja se siirtyi nyt tähän viikonloppuun. Ajamme kuitenkin kokonaisen kauden eli meillä on normaalit kahdeksan kilpailua, valottaa Kellosalojen tallipäällikkönä toimiva isä Tuomo Kellosalo.

Kilpailukausi alkoi heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Jurvan Botniaringillä, jossa Jyri nappasi luokkassaan heti voiton ja kakkossijan. Hän lähtee Vetelin kisoihin luokkansa kärkipaikalta.

– Jyri on ajanut kolmena vuotena sarjassa toiseksi, joten koitetaan, jos se kirkkain mitali sieltä tulisi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jarkko sijoittui Jurvan ensimmäisessä osakilpailussa kuudenneksi, mutta joutui keskeyttämään sunnuntaina.

– Jarkon autoon tuli kylkikolaria. Jouduttiin tekemään kylkeä vähän uusiksi, ja se saatiin kyllä kuntoon, Kellosalo painottaa.

Tuomo Kellosalo toimii poikiensa Jarkon ja Jyrin tallipäällikkönä. Arkistokuva. Kaisa Suomala

Jurvassa Locost-luokkaan otti osaa 14 ajajaa, perjantaihin mennessä Kemoran lähtöviivalle oli ilmoittautunut 11 kilpailijaa.

Kemoralle ei viikonloppuna päästetä vallitsevan tilanteen johdosta yleisöä. Sen sijaan Jurvassa katsomo oli auki, mutta varikolle ei ollut asiaa kisan seuraajilla.

– Kotikisaan on aina pyydetty yhteistyökumppaneita ja muita katselemaan. Kyllähän se yleisö aina vaikuttaa, kun on kotikisa ja tuttuja huiskuttelemassa. Mutta kilpailutilanne on kilpailutilanne, ja silloin ajetaan vain kilpaa, Kellosalo muistuttaa.

Locost-luokan autot ovat kaikki samanlaisia, esimerkiksi runko ja renkaat ovat kaikilla yhtenevät – ainoa ero autojen välillä voi olla moottorissa. Suurin osa luokan kuskeista luottaa autoissaan moottoripyörän moottoriin, mutta Kellosalot käyttävät auton moottoria.

– Tekniikkapuoli meillä on kyllä idioottivarma. Se on sitten joku muu häikki, jos tulee. Joskus on käyty ulkona, niin öljypohjaa on mennyt rikki tai vaihdelaatikko on voinut särkyä.

Kemoran viikonlopun jälkeen Historic Race Cupissa kisataan vielä Hämeenlinnassa Ahvenistossa elokuun puolessa välissä ja kausi päättyy uudella KymiRingin radalla Iitissä syyskuun alussa.