Thaimaan marjanpoimijat pääsevät Suomeen – Viisumikäsittely alkaa ensi viikolla

Thaimaan työministeriö hyväksyy marjanpoimijoiden lähdön Suomeen ja Ruotsiin, vahvistaa marjanpoimijoista vastaava projektipäällikkö Pipa Turvanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Turvasen mukaan Thaimaa kuitenkin edellyttää, että yritykset noudattavat tiukkoja ehtoja, jotta koronavirus ei pääsisi leviämään. Thaimaan koronatilanne on ollut varsin hyvä. Tartuntojen ilmaantumisluvut Thaimaassa ovat olleet varsin matalat.

Thaimaa edellyttää muun muassa, että marjanpoimijat käyvät koronatestissä lähtiessä ja palatessa työmatkaltaan. Thaimaaseen palatessa heitä odottaa myös pakollinen 14 vuorokauden karanteeni.

Suomen hallitus sopi 8. heinäkuuta, että luonnonmarjojen poimijoiden maahantulo yritysten kutsuun perustuen sallitaan sekä sisä- että ulkorajaliikenteessä.

Turvasen mukaan on valitettavaa, että ratkaisun saaminen Thaimaan hallituksen kanssa venyi näin pitkälle, koska marjateollisuuden tilanne on hyvin vaikea.

Suomen kiintiö Thaimaan marjanpoimijoista on 3000 poimijaa.

Projektipäällikkö Turvasen mukaan vielä ei tiedetä, montako poimijaa Suomeen lähtee. Turvanen sanoo, että Suomi aikoo käsitellä poimijoiden viisumit niin pian kuin se vain on mahdollista.

– Käsittely voi käytännössä alkaa vasta ensi keskiviikkona, koska maanantai ja tiistai ovat Thaimaassa pyhäpäiviä, Turvanen kertoo.

Lisäksi poimijoiden maahantulo riippuu lentoyhteyksistä. Turvasella ei ole tietoa, miten nopeasti lentoyhteydet Suomeen tuleville poimijoille järjestyvät.

Turvanen uskoo, että kaikki tekevät nyt parhaansa, jotta poimijoita saadaan pian Suomeen, koska aikaikkuna luonnonmarjojen poiminnassa on pikku hiljaa sulkeutumassa. Mustikkasesonki on meneillään ja myös lakkojen poiminta on alkanut. Luonnonvarakeskuksen mukaan lakkasato on tavanomaista parempi. Puolukkasatoa sen sijaan vielä odotellaan.