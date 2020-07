Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KAUSTINEN

Kaustisen kansalliset suunnistukset oli nimetty Pööskallion pitkäksi. Hauskasta nimestä huolimatta kisapaikalla ei varsinaisesti ollut tungosta, mikä toisaalta sopii korona-ajan henkeen.

Osa suunnistajista otti suunnan kohti Lappia. Ylläksen tunturimaisemissa järjestetään ensimmäistä kertaa Lapin oma rastiviikko Lapland O Week. Kesän koronatauon jälkeen suunnistajilla on mistä valita. Viikonloppuna lähialueella järjestettiin kahdet muut kansalliset: Kauhavalla ja Pedersöressä.

Rasti-Kurikkaa edustava jurvalainen Henna Autio kävi kotiseudullaan Nivalassa poimimassa hilloja, ja päätti samalla reissulla poiketa Pööskalliolle kisoihin. Hän oli naisten pääsarjan ennakkosuosikki.

Autio veikin voiton, mutta seurakaveri Elina Rinkineva tarjosi yllättävän kovan vastuksen. Eroa maalissa heidän välillä oli vain 45 sekuntia. Lapuan Virkiää edustava kokkolalainen Eeva-Maria Fränti sijoittui naisten sarjassa kolmanneksi.

– Rastit löytyivät mukavasti, mutta uuvahdin täysin. Pohja oli raskas ja nainen oli väsynyt. Jalka ei oikein noussut, Autio totesi kisan jälkeen.

Hänaikoo osallistua syksyn SM-kisoihin 35-vuotiaiden sarjassa. Myös miesten pääsarjan voitto meni suunnistajalle, joka ikänsä puolesta voisi kilpailla veteraanisarjassa.

Lapuan Virkiän Teemu Rantala voitti 53 sekunnin erolla seurakaverinsa Miika Ketosen. Ketonen menetti voiton radan lopussa tekemäänsä kahden minuutin virheeseen.

– Tästä päivästä pitää antaa ratamestarille kiitosta. Osasimme odottaakin hyviä ratoja, koska tiedettiin, että Sami Löfbacka toimii ratamestarina, sanoi Rantala.

Himankalainen Ketonen luonnehti Pööskallion maastoa yhdeksi Keski-Pohjanmaan parhaista. Ketonen on yksi niistä suunnistajista, jotka vaihtoivat Kokkolan Suunnistajien värit Lapuan Virkiän siniseen anttipaitaan.

– Seuranvaihto on ollut omalla kohdallani hyvä ratkaisu. Virkiässä on tasainen ryhmä, jossa on keskinäistä kisailua. Kilpailuasetelma kasvattaa motivaatiota. Harmi vain, kun Jukolaa ei tänä kesänä järjestetty. Olisimme saaneet kaksi hyvää joukkuetta, sanoi Ketonen.

Kun Rantalaa ja Ketosta pyydetään arvioimaan kuinka hyvin kokkolalaisilla vahvistettu Virkiä olisi sijoittunut Jukolassa, Ketonen veikkaa sijoja 60-70. Rantala puolestaan veikkaa "sadan sakkiin".

– Meidän kakkosjoukkuekin olisi voinut sijoittua sadan kieppeille, arvioi Ketonen.

Virkiän suunnistajat pääsevät vertaamaan vauhtiaan vielä tänä syksynä viestisuunnistuksen SM-kisoissa ja Viestiliigassa.