Kaustisen henkirikoksen uhrin etsinnät ovat jatkuneet tuloksettomina: "Meillä on vielä muutama paikka, jotka pitää käydä läpi"

Kaustisen henkirikoksen uhria ei ole vieläkään löytynyt. Parikymppisen miehen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kesäkuun puolivälissä. Surmatuksi todetun miehen jäänteitä on etsitty pitkin heinäkuuta lähinnä Kaustisella ja Vetelissä.

Kuukausi on jo vierähtänyt oletetusta surmatyöstä. Vaikka aikaa on kulunut, tutkinnanjohtaja Ove Storvall sanoo, että uhri on yhä löydettävissä.

– Meillä on vielä muutama paikka, jotka pitää käydä läpi. Nämä paikat ovat sillä alueella (Kaustisella ja Vetelissä). Yritämme aktiivisesti löytää uhrin.

– On tullut kiitettävän paljon vihjeitä – ei kuitenkaan ratkaisevaa vihjettä. Kyseessä on laaja, osittain vaikeakulkuinen alue, johon on helppoa kätkeä jäänteet, Storvall muistuttaa.

Tapauksessa on vangittu kaksi keskipohjalaista miestä. Heidät on vangittu todennäköisin syin taposta epäiltynä. Storvall pidättäytyy kommentoimasta, ovatko miehet tunnustaneet.

