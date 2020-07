Lukijan mielipide: Kalustohalli oli järkytys

Kokkolan paloaseman läheisyydessä asuvana täytyy sanoa, että kalustohallin rakentaminen ihmetyttää. Sen ulkonäkö ja koko tulivat meille yllätyksenä. Tammikuussa 2019 olivat naapurien kuulemiset kaupungintalolla ja kävimme katsomassa suunnitelmaa. Totta kai ne kiinnostivat, kun lähellä asumme.

Selvitimme virkailijalle tonttimme sijainnin, jotta voisimme hänen kanssaan arvioida tulevien rakennusten vaikutuksia: julkisivua meidän suuntaamme sekä varjostusta. Siitä huolimatta meille näytettiin ainoastaan tontin asemakaavapiirustus sekä havainnekuva pelkästään palolaitoksen päärakennuksesta Kustaa Aadolfinkadulta. Kalustohallin korkeus, julkisivu ja varjostus eivät selvinneet mistään, olimme pelkän asemakaavakuvan varassa. Virkailijalla ei näyttänyt olevan halua selvittää tilannetta meidän kannaltamme, vaikka syy käynnillemme oli ilmeinen.

Yritimme ottaa piirustuksista kuvia, mutta virkailija kielsi sen ehdottomasti. Tämän seurauksena emme voineet perehtyä vaikeaselkoisiin piirustuksiin perusteellisemmin kotona. Jälkikäteen on mahdotonta edes varmistaa, että mitä tietoja kaupunkilaisille on esitetty: onko kaikkia kuvia näytetty, ja ovatko ne olleet ajantasaisia. Myös naapuriltamme oli kielletty kuvaaminen. Meille selvisi vasta liian myöhään, että kuvauskielto oli perusteeton. Virkailijan toiminnasta tuli vaikutelma tietojen pimityksestä.

Erityisesti meitä kiinnosti se, miten kokonaisuus tulee vaikuttamaan alueen viihtyisyyteen. Paikalla ollut virkailija vastasikin kysymyksiimme aiheesta. Uuden paloaseman kerrottiin olevan suunnilleen saman korkuinen kuin nykyinenkin. Emme nähneet kuvaa, josta kalustohallin korkeus olisi selvinnyt. Jäimme siihen käsitykseen, että rakennukset eivät tule varjostamaan lähialueen taloja. Virkailija toisti useaan kertaan sitä seikkaa, että ”kalustohallista näkyy Falanderinkadulle vain pääty”.

Nyt kun halli on pystyssä, se onkin useamman kerroksen korkuinen ja luo valtavan varjon lähialueen taloihin. Eniten häiritsee valtava kontrasti viereisen päiväkodin ja peltisen rakennuksen välillä, joka on kuin nostettu suoraan teollisuusalueelta keskelle kauneinta Kokkolaa. Halli ei todellakaan ole hyvän näköinen eikä istu ympäristöönsä. Peltinen halli ei edusta modernia arkkitehtuuria, vaan teollisuusrakentamista.

Nyt rakennettu kalustohalli on järkytys ja näkymät ovat vaihtuneet puistosta peltiseinäksi. Jos tämä olisi ajallaan tällaisena esitetty, olisimme asiasta luonnollisesti huomauttaneet. Nyt tätä mahdollisuutta ei ole ollut, ja kaikki kritiikki leimataan jälkikäteen valittamiseksi. Uskallamme väittää, että kukaan lähinaapurustossa asuva ei tuollaista hallia olisi sinne halunnut.

Juridisesti kaupunki on saattanut toimia oikein, mutta moraalisesti ei. Kaupunkilaisten antama kritiikki vahvistaa sen, että tiedotus ei ole ollut riittävää. Meidän kohdallamme lisäksi virkailijan toiminta aiheutti sen, että meillä ei ollut tosiasiallisesti mahdollisuutta saada etukäteen selville kalustohallin vaikutuksia ympäristöönsä. Voidaan verrata siihen, kuinka hyvin naapurusto on pidetty selvillä Falanderinkadulle suunnitteilla olevan kerrostalon ja päiväkodin pihalle rakennetun toisen rakennuksen vaikutuksista. Näistä meille on lähetetty kaikki piirustukset ja niistä on saanut antaa mielipiteet.

Toivomme, että saisimme vastauksen sille, mitä peltihallille tullaan tekemään. Arkkitehdeiltä tähän löytyy varmasti asiallisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, esim. puurimoitus, jolla peltiseinää saataisiin naamioitua. Tämän hintaisessa hankkeessa budjetin rajat eivät voi tulla vastaan juuri tässä kohtaa. Nyt luvatut puut eivät paljon kokonaisuutta muuta.

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä.

