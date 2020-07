Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pistämätön rokote ei suojele tartunnalta: Pahamaineisella koronalla on ikäviä sukulaisia ja A-hepatiittivirus voi piileskellä virkistävän juoman jääpalassa

Koska rokote tulee? Tällä hetkellä tuohon maailmanlaajuisesti eniten kysyttyyn ja kipeimmin vastausta kaipaavaan kysymykseen ei ole tarkkaa vastausta. Vaatii aikaa edetä rokotteen kehitystyöstä tarpeeksi testattuun ja ehdottomasti turvallisen rokotuskampanjan käynnistämiseen. Varmasti toimivaan koronavirusrokotteeseen on vielä matkaa, vaikka lupaavia tuloksia on saatu monelta suunnalta. Optisimmat arviot ennustavat valmista rokotetta jo loppuvuodeksi. Odottavan aika on aina pitkä.

Positiivista on, että virustauteja vastaan on pystytty kehittämään tehokkaita rokotteita. Koronavirus on lopulta vain yksi virus muiden joukossa, ja sen torjuntaan löytyvät kyllä keinot. Koska ja missä ovat vielä kysymysmerkkien takana.

Ei korona pysyvästi matkailua lopeta, vaikka pysyviäkin muutoksia ja rajoituksia voi jäädä voimaan. Tällä hetkellä harva matkustaa ulkomaille, mutta lähialueiden sekä kaukomaiden kutsu voimistuu. Kesiä ja lomia on myös tulevaisuudessa.

Virukset eivät rajoja tunne. Viruksia löytyy lukemattomia ja osalla niillä on laajoja vaikutuksia ihmisten elämään. Virushepatiitti koskettaa yli 300 miljoonaa ihmistä maailmassa. Maailman hepatiittipäivää vietetään vuosittain B-hepatiittiviruksen löytäneen ja rokotteen kehittäneen Nobel-palkinnon saaneen tohtori Baruch Blumbergin syntymäpäivänä 28. heinäkuuta.

Moni kantaa hepatiittivirusta tietämättään, sillä tartunta on usein oireeton. Virushepatiitit jaetaan suun kautta ja veriteitse tarttuviin. A-hepatiitti leviää suun kautta. B- ja C-hepatiitit tarttuvat taas verikontaktissa. Suomessa rokotekattavuus on hyvä. A- ja B-hepatiittia tavataan harvoin. Ulkomaille mentäessä tilanne muuttuu.

Munuais- ja maksaliitto muistutti hepatiittipäivänä, että A- ja B-hepatiittiin löytyy rokote, joka kannattaa ottaa ennen matkalle lähtöä. A-hepatiittitartunnan voi saada esimerkiksi likaisesta juomavedestä, jääpaloista tai hedelmistä. Uhka B- ja C-hepatiitin saamisesta kasvaa muun muassa suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä tai steriloimattomilla välineillä tehdyn tatuoinnin myötä.

Koronaviruksen tulon myötä käsien pesusta on tullut monille pysyvä tapa. Hyvän käsihygienian ylläpitoa kannattaa jokaisen jatkaa. Käsien pesu auttaa myös torjumaan A-hepatiittia.

Viruksien vaarallisuutta ei kannata koskaan aliarvioida. Aina hygienia ei riitä ja rokotetta ei ole saatavilla. Esimerkiksi hepatiittiviruksista C-hepatiittiin ei ole edelleenkään saatavilla rokotetta. Omasta terveydestä ja toisten turvallisuudesta on kannettava vastuuta. Kaikkeen ei voi vaikuttaa, mutta parhaansa voi aina tehdä.