Lukijan mielipide: Paloaseman suunnittelusta julkinen selvitys – Toivottavasti "mustan laatikon" tragedia rohkaisee kaupunkilaisiakin ottamaan avoimin silmin kantaa

Oli jo aikakin Keskipohjanmaan puuttua rakentamiseen Kokkolassa tai paremminkin toimittajan, mikä on todella harvinaista täkäläisessä vaikenevassa ilmapiirissä kaupunkilaisista valtuutettuihin virkamiehistä puhumattakaan (ELY-keskusta ja museotointa myöten), jotka uinuvat omissa poteroissaan pysyen viimeiseen asti asemissaan tietämättöminä ja muistamattomina vastuultaan vähääkään tajuamatta.

Toukkakin avautuu kuorestaan, mutta Kokkolassa näyttää olevan yleinen tapa olla myöntämättä tai vähätellä tehtyjä virheitä kuin yksissä tuumin vaikenevaa palolaitosta myöten. Jälkiviisautta näkyy sitäkin enemmän, mutta ympäristöään tuhoavassa vastuuttomassa rakentamisessa ei ole mitään puolustettavaa, keiden äänillä päättäjät sitten keskenään touhuavatkin.

On todella paikallaan, että rakentaminen laajemminkin, toivon mukaan, on vihdoin nostettu pöydälle kammioista "mustan laatikon" tragedian myötä rohkaisten kaupunkilaisiakin ottamaan avoimin silmin kantaa. Tähän asti rakentaminen ja kaavoitus on Kokkolassa ollut lähinnä kritiikitöntä hymistelyä ja uuden ihannointia tarkoitus hakuisen rationalismin hengessä esteettiset ja ympäristöarvot sivuuttaen.

Neljäs valtiomahti vallan vahtikoirana on Soiten ja Koronan hetteikössä laiminlyönyt oman vastuunsa julkishallinnon varoin toimivan yhteisön valvonnasta hyvän kaupunkiympäristön puolesta. Kokkolan julkikuvasta huolta kantavat ovat saaneet päin kasvoja.

Kuvaavaa on, ettei paikallinen kaupunkilehti ole alun alkaenkaan koko paloaseman suunnittelu vaiheen aikana kiinnittänyt huomiota saati ottanut kantaa päiväkotia ja ympäristöä uhkaavaan rakentamiseen. Mielipidekirjoituskin jätettiin julkaisematta vaitioloon luottaen, keskustelua ylläpitävän journalismin vastaisesti. Voi vain ihmetellä.

Keskipohjanmaa julkaisi perustellun mielipiteen kuukauden viiveellä usean yhteydenoton jälkeen mikä kertoo paitsi lehden yksisilmäisestä suhtautumisesta paloaseman rakentamiseen ylimalkaan (sivukaupalla ylistävine kuvareportaaseineen) ja lehden lukijakuntaan, myös ja ennen kaikkea räikeän eriarvoisesta, sananvapautta loukkaavasta käsinkirjoitusta suosivien ja arvostavien mielipidekirjoittajien pitkään jatkuneesta syrjinnästä.