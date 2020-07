Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Keskustan torstai on toivoa täynnä – Annika Saarikko ilmoittanee haastavansa Katri Kulmunin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

John Steinbeckin 65 vuotta sitten suomennetun romaanin (Sweet Thursdayn) sekä alkukielinen nimi että Jouko Linturin käännös ovat kuin suoraan vuoden 2020 Suomen Keskustalle kirjoitettu.

Torstai on toivoa täynnä surkeissa kannatusluvuissa rämpineelle keskustalle. Tarkka aika on kello 11 aamupäivällä, kun ensi viikolla äitiyslomalta tiede- ja kulttuuriministeriksi palaava Annika Saarikko pitää tiedotustilaisuuden, jonka aiheena on ”keskustan puoluekokouksen henkilövalinnat”.

Vedonlyöntikertoimella 1,01 Saarikko ilmoittaa haastavansa istuvan puheenjohtaja Katri Kulmunin ja tavoittelevansa keskustan puheenjohtajuutta syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa. Saarikon voittajakerroin puheenjohtajavaalissa on yhtä pieni.

Media ei tietenkään valitse keskustalle(kaan) puheenjohtajaa. Jokainen voi tietysti vapaasti rakennella kuinka vainoharhaisia tulkintoja tahansa, mutta lopullisen valinnan tekevät keskustan puoluekokousedustajat. Totta kai he voivat päätyä myös Katri Kulmunin uudelleenvalintaan. Poliittisen joukkoitsemurhan tekeminen on luonnollisesti jokaisen puolueen omissa käsissä.

Viestintäkoulutuskohun seurauksena valtiovarainministerin tehtävistä eroamaan joutuneen Kulmunin toiminta on näyttäytynyt kesän aikana kummalliselta. Hän on kiertänyt viikkotolkulla maata ns. pää märkänä, mutta ilmiselvästä puheenjohtajakampanjasta on jäänyt kovin vähän villoja.

Ei ole median vika, että Kulmuni on vastannut konkreettisiin kysymyksiin väistelyillä ja ympäripyöreillä latteuksilla. Esimerkiksi kelpaa viime viikon kierros Keski-Pohjanmaalla ja Kalajokilaaksossa. Ikään kuin Kulmuni pelkäisi tai arkailisi lausua omia käsityksiään vaikkapa EU:n tuoreesta tulevien vuosien kehysratkaisusta tai massiivisesta elvytyspaketista.

Kovin omaperäistä ei ole toistaa vaikkapa nykyisen valtiovarainministerin Matti Vanhasen esityksiä tai varoitella velanotosta. Puhumattakaan maalailla hallituskriisiä budjettiriihen päivämäärän perusteella. Ilman muuta hallituksen pitää tehdä konkreettisia päätöksiä työllisyyden parantamiseksi, mutta niiden ankkuroiminen yhteen tai kahteen päivään on epätoivoiselta haiskahtavaa politikointia.

Katri Kulmuni ei aio heittää pyyhettä kehään. Elinkeinoministeri Mika Lintilä taas ilmoitti keskiviikkona harkitsevansa puheenjohtajuutta. ”Mutta ei tämä nyt ihan päällimmäinen ajatus ole, ihan rauhassa katsellaan”, Lintilä ilmoitti Demokraatti-lehdelle. Iso yllätys on, mikäli Lintilä kisaan päättäisi lähteä.

Saarikko myös hyvin tietää, että minkäänlaista kuherruskuukautta puolueen johdossa hänelle ei ole tiedossa. Ainoa mittari onnistumiselle ovat numerot. Keskustan surkean gallupkannatuksen pitää kohentua. Ensi huhtikuun kuntavaaleissa tuloksen taas on oltava viime eduskuntavaaleja parempi. Mitään muita onnistumiskriteereitä ei ole.