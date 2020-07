Pullotettua vettä ja turvavälit – Muslimien pyhiinvaellus toteutuu koronasta huolimatta, mutta vain tuhannelle ja tiukoin rajoituksin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Muslimien tiistaina alkanut pyhiinvaellus on tänä vuonna sujunut varsin erilaisissa merkeissä kuin yleensä.

Yleensä Mekassa velloo tähän aikaan vuodesta ihmismeri, jossa rukoillaan olkapäät kiinni toisissaan. Matkan taittaa vuosittain 2,5 miljoonaa muslimia ympäri maailmaa. Shiiat, sunnit ja muut lahkot kokoontuvat yhdessä Mekkaan. Ihmiset syövät ja rukoilevat yhdessä. Monet kantavat lapsiaan, aikuistuneet lapset työntävät paikalle pyörätuoleissa istuvia iäkkäitä vanhempiaan, jotta nämäkin saavat suoritettua pyhiinvaelluksen.

Tänä vuonna Mekkaan pääsee koronaviruksen vuoksi noin 1 000 pyhiinvaeltajaa.

Luvan saaneista 300 on saudiarabialaisia turvallisuus- ja terveysalan ammattilaisia, jotka ovat parantuneet koronaviruksesta. Muiden 700:n kansallisuutta tai ammattia ei ole rajoitettu, mutta heidän on oleskeltava valmiiksi Saudi-Arabiassa. He edustavat 160 kansalaisuutta, mutta pyhiinvaelluksen vuoksi maahan ei pääse. Kaikkien osallistujien on lisäksi oltava alle 50-vuotiaita ja perusterveitä.

Saudi-Arabian ulkopuolella asuville muslimeille rajoitukset ovat kova paikka.

Lontoolainen isännöitsijä Hissam Syed kuvailee Arab Newsille olevansa pettynyt ja masentunut.

– Pyhiinvaelluksen suorittaminen maksaa paljon, ja olimme säästäneet sitä varten pitkään. Emme ole pitäneet paljoa lomia, koska aioimme pitää kuukauden vapaata pyhiinvaelluksen vuoksi. Halusimme viettää mahdollisimman paljon aikaa Mekassa ja Medinassa, koska emme välttämättä saa uutta tilaisuutta matkustaa sinne, hän sanoo.

Kotiin joutuu jäämään myös lontoolainen Husainin pariskunta.

– Olen hyvin surullinen, etten voi suorittaa pyhiinvaellusta tänä vuonna, Sehzad Husain sanoo Arab Newsille.

Sekä Sehzad että hänen vaimonsa Aziza halusivat pyhiinvaellukselle juuri tänä vuonna sen ajankohdan vuoksi. Aziza Husain työskentelee opettajana ja vuosi on viimeinen, kun pyhiinvaelluksen ajankohta ajoittuu kokonaan kouluvuoden ulkopuolelle.

– Opettajien on hyvin vaikea saada vapaata kouluvuoden aikana, Sehzad Husain sanoo.

Tuhatluvan saanutta alkoivat saapua Mekkaan keskiviikkona. He liikkuvat 20 hengen pienryhmissä vietettyään päiviä eristyksissä. Kaikilla on maskipakko ja määräys noudattaa turvavälejä. Pyhiinvaellukselta palattuaan he joutuvat jälleen viikon karanteeniin.

Pyhiinvaellusrituaaliin kuuluu yleensä Kaaban kiven ja sitä ympäröivän mustan kuution koskettelu ja suutelu. Nyt kiveä saa kiertää, mutta ei koskettaa.

Zamzam-lähteen veden juominen sentään onnistuu – tosin etukäteen pullotetulla vedellä.

Samoin paholaisen kivittämistä symboloivaan kivien heittelyyn käytettävät kivet on kerätty, steriloitu ja pussitettu ennen pyhiinvaellusta, kun yleensä ne kerätään matkan varrelta.