Keski-Pohjanmaalta kotoisin oleva Mika Rauhala on ostanut eksoottisia ajoneuvoja Euroopasta ja ajanut ne Suomeen – Reissuilla on sattunut jos jonkimoista, nyt tarinat voi lukea Rauhalan esikoiskirjasta

Vasemman yläkulman kuvassa Rauhala on juuri saapunut Fiat 127:lla Nürburgringiin. Alemmassa reissuporukka etsii autokorjaamoa. Alakulmassa Rauhala on pyöräkaupoilla Latviassa, sinisen moottoripyörän myyjä yrittää saada sitä käyntiin. Viereisessä kuvassa iso joukkio on korjaamassa Trabanttia Bulgariassa. Oikeassa alakulmassa matkalaiset odottavat pääsyä sofialaiseen katsaskonttoriin. Isossa kuvassa matka on jo loppupuolella, Liettua.

Mika Rauhalan kotialbumi