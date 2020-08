Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Vaihtamalla paranee, uskovat sarjan tekijät

Muistatteko, kun Constance MacKenzien hahmon esittäjä vaihtui Dorothy Malonesta toiseksi näyttelijäksi sarjassa Peyton Place? Nykytelevisiossa temppu on tehty vauhdissa esimerkiksi sarjoissa Game of Thrones ja Riverdale.

Toinen tapa selvitä näyttelijän sarjasta lähtemisestä on poistaa hahmo ja luoda tilalle uusi. Poliisi Thomas oli toinen päähenkilö Murhassa Sandhamnissa. Uusimmalla kaudella häntä ei näy. Tilalle on tuotu norjalaisetsivä, josta toivotaan sarjan miestähden manttelinperijää. Jakob Sedergren esitti poliisiaan tyynenä ja miettiväisenä. Nicolai Cleve Broch on ulospäinsuuntautuva ja omapäinen, kuin kevytversio Beckin Gunvaldista. Molemmissa näyttelijöissä on samaa, sympaattista energiaa. Uskon, että vaihdos otetaan hyvin vastaan.

Yle näyttää nyt Sandhamnin vanhoja kausia. Uusin tulee sinne vasta syksyllä.