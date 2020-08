Nopeasti tehdyssä graffitissa tai tagissa voi olla taidearvoa siinä missä pitkään tehdyssä teoksessa – Maan alta löytyi Suomen graffitin historiaa



Metallioviin on syntynyt katutaidekokonaisuus, kun liisteritekniikalla tehdyn taideteoksen ympärille on maalattu tageja. Juho Toiskallio arvostaa sitä, että elämä ja sen eri muodot näkyvät kaupunkiympäristössä.

Sillan alla on mustista täplistä koostuva edesmenneen Perttu Häkkisen muotokuva, portaiden vierustaa värittää abstrakti maalaus ja betoniseinään on maalattuja värikkäitä kirjaimia. Sillan pylvääseen on liimattu kaksi keraamista oravaa, ja käytävän perällä pilkistää lisää väriä, muotoja, kirjaimia.