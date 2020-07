Lukijan mielipide: Yhteiskunta rapautuu, jos Kokkotyö-säätiö murenee

Elämä on suurta sattumaa. Meistä kuka tahansa voi olla tilanteessa, jossa tarvitsee yhteiskunnan tukitoimia. Tässä sivistynyt yhteiskunta ja kaupunki mitataan.

Kokkotyö-säätiön toiminnan arviointi ja kehittäminen kaikki asianosaiset osallistamalla on tärkeää, ymmärrettävää ja välttämätöntä. Mutta puhe romuttamisesta ei sitä ole.

On mahdollista valita, millä tavalla kannamme vastuuta ihmisistä, jotka tukea tarvitsevat. Vaihtoehtoja on kaksi, hyvä tai huono systeemiajattelua mukaillen. Väitän, että hyvässä vaihtoehdossa myös kustannukset jäävät pienemmiksi kuin huonossa.

Hyvä vaihtoehto on nykyinen keskipohjalainen palvelujärjestelmä, jossa järjestetään työtoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa ja avataan väyliä avoimille työmarkkinoille. Tässä keskeisin toimija on Kokkotyö-säätiö, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrista yhdistystä unohtamatta. Palvelujärjestelmä mahdollistaa osallisuutta, mielekästä työtä. Tämä hyvä kumuloituu yksikön, perheen, lasten, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointina – turvallisuutena. On mahdollista, että kokemus osattomaksi jäämisestä vähenee.

Huonossa vaihtoehdossa puolestaan kumuloituminen etenee päinvastoin. Siinä yksilön ja perheen inhimillisestä kärsimyksestä seuraava merkitys koskettaa koko yhteiskuntaa. Palvelujen tarve ei häviä, vain kustannukset toisaalla eri hallinnonaloilla kasvavat suuremmiksi, koska palvelu ei ole tarpeenmukaista.

Vuonna 2003 puolustin väitöskirjaani Psyykkisesti vajaakuntoisten avotyötoiminta - toiminnan kehittämisprosessi ja merkitys osallistujien elämänlaadulle. Tutkimuksen termit ovat osin vanhentuneita, mutta eivät johtopäätökset. Ne ovat toteutuneet Keski-Pohjanmaalla erityisesti Kokkotyö-säätiön toimesta.

Tuntuu kohtuuttomalta, jos Kokkotyö-säätiön toimitusjohtaja joutuu yksin taistelemaan toiminnan jatkuvuuden puolesta. Tilanne aiheuttaa varmasti suurta epävarmuutta sekä säätiön työntekijöille että palvelun käyttäjille.

Ulla Aspvik

Terveystieteiden tohtori

Alaveteli

