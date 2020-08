Jarkko Kankaan kolumni: Kokkolan brändi syntyy patsas kerrallaan

Vaikka elokuu on vasta aluillaan, huomaan jo miettiväni, mitä Kokkolan kesästä jäi mieleen ja käteen. Ja nyt tarkoitan puheenaiheita: mistä puhuimme kesällä 2020? Olkoon tämä jonkinlainen välitilinpäätös.

Melko nopeasti mieleeni tuli kolme asiaa: brändi, patsas ja halli. Neljännen asian jätän nyt käsittelemättä.

Kesäkuussa seurasimme toimituksessa vähintäänkin ihmeissämme, kun Kokkola oli brändäämässä itseään ihan ookooksi tai ihanan tavalliseksi. Melko myöhään tajusimme kysyä, mikä se brändi edes on ja kenelle sitä pitää esitellä.

Kokkolalainen ehkä ymmärtää ihan ok -vitsin, mutta ymmärtääkö ulkopaikkakuntalainen? Brändiasia on tietääkseni edelleen auki.

Itse seurasin vähintään yhtä suurella ihmetyksellä, kun kaupunginteatterin pihalle, siihen tykkien eteen, nousi patsas nimeltä Suojeluskuntalainen.

Kun patsaan nimi on tuo ja sen luovuttaneen yhdistyksen nimi Vapaussotien Keski-Pohjanmaan perinneyhdistys, on vaikea uskoa yhdistyksen julkilausuttua selitystä, että patsaan on tarkoitus ”vaalia veteraanien perinnettä”.

Jos haluttiin kunnioittaa veteraanien, siis kaikkien veteraanien, perinnettä, miksei pystytetty Veteraani-nimistä patsasta?

Minulla ei ole poliittista sidosta sisällissodan historiaan enkä olen aiheen asiantuntija. Uskallan silti väittää, että Suojeluskuntalainen vie suuren yleisön mielikuvat valkoiseen Suomeen eikä voi olla se kaikkea kansaa yhdistävä symboli, jollaisen Kokkola kenties olisi juhlavuonnaan halunnut pystyttää.

Kolmas aihe, eli uuden paloaseman varastohallin ulkoasu ja sopivuus ympäristöönsä, tuskin on vielä taputeltu. Halli on pystyssä mutta vielä voidaan vaikuttaa siihen, tuleeko saman kaltaisia jatkossa lisää.

Mikä näitä kaikkia yhdistää? Brändi.

Voimme väitellä siitä, onko Kokkola ok, jees vai paras tai unohtaa koko asian. Mutta jokainen patsas ja halli, joka tänne nousee, on osa Kokkolan brändiä.