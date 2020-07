Hermes täydensi rivejään – Oskari Uomala jatkaa, Juha Rautiainen ja Teemu Määttä uusina kasvoina Kokkolaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Hermes tiedotti perjantaina kolmesta pelaajasopimuksesta. Jääkiekon Mestistä Kokkolassa ensi kaudella pelaavat Oskari Uomala, Juha Rautiainen ja Teemu Määttä. Uomala jatkaa vuoden sopimuksella, Rautiaisen ja Määtän sopimukset mallia 1+1-vuotta.

Oskari Uomala, 22, jatkaa Hermeksessä myös kolmannen kauden. Uomala oli viime kaudella varsinkin Ari-Pekka Pajuluoman luotsaaman ajan yksi joukkueen tärkeimpiä palasia, kun joukkue taisteli vaikean talven jälkeen paikan pudotuspeleihin. Uomala pelasi kevään piste per peli tahdilla ja teki lopulta 13 maalia Hermekselle. Espoon kasvatti on pelannut Mestistä Espoo Unitedin ja Hermeksen paidassa yhteensä 177 peliä tehoin 34+46.

Päävalmentaja Jere Härkälä on iloinen Uomalan jatkosta:

– Uomalan myötä saamme joukkueeseen jatkuvuutta ja kokemusta sarjasta. Hän on myös erittäin luotettava joukkuepelaaja ja tulee olemaan isossa roolissa meillä ensi kauden hyökkäyksessä, Härkälä toteaa seuran tiedotteessa.

Hyökkääjä Juha Rautiainen, 21, siirtyy Hermekseen Porin Ässistä. Rautiainen on kuulunut kolmen kauden ajan Ässien U20-joukkueen kantaviin voimiin. Rautiainen on pelannut nuorten SM-liigassa 141 ottelua tehoin 26+51.

Pelaaja on tuttu päävalmentaja Härkälälle.

– Rautiainen tuo joukkueeseen laajuutta ja tasaisuutta. Hän pystyy pelaamaan sekä laidassa että keskellä. Vahvuutena hänellä ehdottomasti hyvä pelin ymmärrys.

Hermeksen edustusjoukkueen maalivahtikolmikon muodostavat Vilho Heikkinen, Joel Blomqvist ja Teemu Määttä.

Määttä siirtyy Hermekseen 2-divisioonassa pelanneen oululaisen KISE:n riveistä, johon hän siirtyi kesken viime kauden Vaasan Sportin A-nuorista. Määttä on kärppäkasvatti ja tuttu mies maalivahtivalmentaja Aleksi Hillille. Määttä tulee pelaamaan lähtökohtaisesti Hermeksen A-nuorten mestisjoukkueessa ensimmäisen vuoden ja on tarvittaessa edustuksen käytössä. Tavoitteena on, että kaudella 2021–22 Määttä on Hermeksen edustusjoukkueen toinen pelaava maalivahti.

– Olen seurannut Teemun kehitystä C-junnuista asti. Viime vuosina on ollut vastoinkäymisiä, mutta tiedän hänen potentiaalinsa, maalivahtivalmentaja Aleksi Hilli sanoo.