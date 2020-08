Lukijan mielipide: Kokkotyö-säätiön ahdinko on kaupungin syy

Keskipohjanmaa-lehti uutisoi Kokkotyösäätiön ongelmista 31.7. Kirjoitus avasi aika paljon ongelmien alkusyitä. Kirjoituksessa mainittiin myös miten kaupunki oli jättänyt myöntämättä omarahoitusosuutta EU-hankerahoilla toteutettaviin työllisyyshankkeisiin. Lehteäkin enemmän minä haluan korostaa kaupungin roolia asiassa.

Euroopan unionin hankerahakaudella 2014–2020 on EAKR- ja ESR-rakennerahastoista pystynyt hakemaan hankerahoja vaikeasti työllistettävien auttamiseen. Näistä pelkästään ESR:n toimintalinja 5 tarkoitettua rahaa oli Keski-Pohjanmaalla hakematta 2017 lopussa tavoitteeseen nähden lähes 2 miljoonaa euroa. ESR:n toimintalinja 5:n nimi on ”sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta” ja se on erityisesti tarkoitettu vaikeasti työllistettävien auttamiseen.

Koska Kokkola edustaa jopa 70% koko Keski-Pohjanmaan väestöstä, on sillä alueemme päärooli näiden hankerahojen hakemisessa. Jos jokin hankeraha jää käyttämättä, niin se myönnetään toisille alueille tai sitten se vain yksinkertaisesti jää käyttämättä. Hankerahoissa täytyy hankkeen käynnistävän tahon laittaa myös vähän omaa rahaa mukaan, toisinaan jopa vain 10% omaa rahaa voi riittää.

Tein Kokkolan kaupunginvaltuustossa aloitteen 13.11.2017 EU-hankerahojen käyttämisen lisäämisestä vaikeasti työllistyvien auttamiseen. Jo silloin koordinaatio SOITE:n ja kaupungin välillä ei toiminut, ja tuntui ettei kukaan halunnut ottaa vastuuta työttömistä. Esitin myös että tarvittaessa hankerahaan liittyvää byrokratiaa varten vaikka palkattaisiin oma henkilö, koska se maksaisi itsensä kyllä takaisin.

Sain myöhemmin seuraavan vuotena vastauksen aloitteeseeni. Nyökyteltiin, ymmärsin että kyllä homma hoidetaan. Mutta koska Kokkotyö-säätiöllä on vieläkin taloudellisia ongelmia, niin herääkin väkisin kysymys, onko asia hoidettu, onko hankerahoja haettu, toimiiko koordinaatio Kokkolan ja SOITE:n välillä, onko roolijako heidän kesken selvä ja ottaako kukaan vieläkään vastuuta kokonaisuudesta?

Toivon todellakin, että Kokkotyö-säätiö pelastuu, sillä tässä ei ole kyse pelkästään työttömyydestä Kokkolalle koituvien sakkomaksujen kasvamisesta, vaan erityisesti ihmisistä ja ihmiskohtaloista. Sivusta seuranneena alkaa tuntua siltä, että Kokkotyö-säätiöön suhtaudutaan siten, kuten jotkut ihmiset suhtautuvat työttömiinkin – hyljeksitään, eikä haluta olla missään tekemisissä sen kanssa.

Toivon olevani väärässä, koska minun mielestäni kunnalla on vastuu oman alueensa ihmisten hyvinvoinnista, eikä tässä asiassa voi mennä SOITE:n taakse piiloon.

Petri Partanen

SDP