Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Tiina Isotaluksen mielipide: Kaupungin henkilöstö saa puhua vapaasti

Keskipohjanmaa julkaisi lauantain lehdessä jutun kaupunginjohtaja Stina Mattilan johtamistyylistä ja sunnuntain lehteen kaupunginhallituksen pj. Herleviä ja minua pyydettiin kommentoimaan asiaa.

Alkuun on syytä todeta kliseet; johtaminen on haastava laji ja henkilöstöasiat kinkkisiä. Johtajan on siedettävä kritiikkiä ja se on väistämätöntä. Eikä johtaa voi niin, että kaikki olisivat koko ajan tyytyväisiä.

Haluan selventää sunnuntain lehden juttua siltä osin, että minä (ja luottamushenkilöt, joiden kanssa olen keskustellut) otan syytökset vakavasti ja niistä tullaan käymään vakava keskustelu. Ihmettelen pj. Herlevin kommenttia "Haluan vastuuseen ihmiset, jotka levittävät tällaisia perättömiä huhuja." Tämä ei ole ensi viikon tapaamisen tai minkään muunkaan tapaamisen agenda.

Kaupungin henkilöstö saa puhua vapaasti niistä asioista, jotka eivät työhön liittyen ole erikseen salaisia. He voivat puhua työyhteisössä, läheisilleen ja vaikka lehden toimittajalle. Suomi on vapaa maa eikä Kokkolan kaupunki ole tältä osin poikkeus. Mitään "vastuuseen" asettamista ei voi vaatia, eikä tulla vaatimaan.

Oma toivomukseni on, että asiat vietäisiin eteenpäin myös virallisia kanavia pitkin, koska tilanteisiin on kaupunkiorganisaatiossa olemassa askelmerkit. Lehden sivuilta luettuun ja nimettömään on lähes mahdotonta puuttua ja se on myös helppo sivuuttaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Huonoa johtamista on olemassa ja epäkohtiin puuttuminen vaatii rohkeutta. Olen ollut työyhteisössä, jonka narsistinen esimies sairastutti käytöksellään. Hinta, jonka alaiset tilanteessa maksoivat oli aivan liian kova. Tämä on kokemus, jota kannan itse mukanani koko työelämäni ja se saa minut nöyräksi niinä hetkinä, kun henkilökunta ilmaisee huolta tai kertoo vaikeasta tilanteesta.

Samalla kun puhutaan äänenpainoista tai käytöksestä, eivät asiat ole mustavalkoisia. Olen itsekin impulsiivinen ja innostuva, joskus aktiivisuus on tulkittu jopa hyökkäävyydeksi tai ylikävelyksi. Omaa käytöstä voi kuitenkin muuttaa ja oppia näkemään ihmiset ympärillään paremmin.

Johtaminen on myös palveluammatti. Asiantuntijayhteisössä henkilöstöä tulee kannustaa parhaaseen työtulokseen, edistää jokaisen tunnetta nähdyksi tulemisesta ja luoda turvallinen, innostava työilmapiiri. Tämän tyyppisestä palvelujohtamisesta meillä ei vielä ole riittävästi osaamista tai ymmärrystä – ja tämän vaatimisen pitäisi lähteä myös päättäjistä, jotka rekrytointipäätöksiä tekevät.

Eteenpäin ei päästä ilman avointa keskustelua, johon kaikesta päätelleen myös kaupunginjohtaja Mattila on valmis. Olen oppinut tuntemaan häntä näiden muutaman yhteistyövuoden aikana ja sattuneesta syystä kaupunginjohtajien työssäjaksamisasiat ovat minulle jopa sydämen asia.

Meiltä tulee nyt löytyä tukea ja ymmärrystä kaikille niille henkilöille, jotka ovat työsuhteessa Kokkolan kaupunkiin. Ei ristiinnaulita tai häpeäpaaluteta johtajia eikä niitä työntekijöitä, jotka ovat tuoneet tapahtumia ja omia tuntemuksiaan ilmi.

Peräänkuulutan rakentavaa ja rauhallista keskustelua, kykyä tunnistaa ja tunnustaa erityisesti omia virheitä sekä halua päästä yhdessä eteenpäin. Parhaimmillaan kriisi on kasvun paikka ja polku parempaan kulttuuriin. Johtamisen on toimittava, jotta koko organisaatio voi toimia – haasteita tulevalle kaudelle on tarjolla riittävästi jo muutoinkin.

Loppuun selvennys lauantain lehdessä ollutta väitettä koskien Herlevin kiitollisuudenvelasta Mattilaa kohtaan. Tämä väite on kova ja paikkaansa pitämätön. Kaupunginjohtaja ei voi vaikuttaa siihen, miten poliittinen kenttä valitsee johtavat luottamushenkilöt tai miten he toimivat tehtävissään. Herlevin asema on arvioitu luottamuskentän kesken eikä kaupunginjohtaja ole ollut näissä keskusteluissa mukana tai tietääkseni edes ilmaissut mielipidettä asiasta.

Tiina Isotalus

Kokkolan kaupunginvaltuuston pj.