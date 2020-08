Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lauantaina potkut päävalmentaja Jani Uotiselle antanut KPV ei aikaillut uuden koutsin nimeämisessä. Seura kertoi maanantaina aamupäivällä tehneensä sopimuksen erittäin tunnetun oululaisen jalkapallopersoona Miika Juntusen kanssa.

55-vuotias Juntunen on toiminut viimeksi OPS:n eli Oulun Palloseuran managerina.

– Sopimus syntyi kun otin yhteyttä Matti Laitiseen, jonka tunsinkin jo entuudestaan. Kyselin tilannetta ja siitä keskustelut lähtivät etenemään, Juntunen kertoo, KPV:n tiedotteessa.

Suurimpana ennakkosuosikkina miesten Ykköseen lähteneen KPV:n alkukausi ei ole sujunut lähellekään odotusten mukaisesti. Viidestä ottelusta on saldona vain viisi sarjapistettä. Sarjasijoitus on 12 joukkueen sarjassa tällä hetkellä yhdeksäs.

Matti Laitisella oli runsaasti tarjokkaita KPV:n uudeksi valmentajaksi. Kokeneen ja räväkkäotteisen oululaisen kanssa päästiin yhteisymmärrykseen sunnuntain aikana.

– Juntunen otti yhteyttä ja sunnuntaina keskustelimme asioista varmaan pari tuntia. Hänet on opittu tuntemaan Kokkolassa vastustajana, joka on vetänyt omaa joukkuettaan. Nyt Juntunen tulee kokkolalaisten puolelle, eikä hänen tarvitse valmentamisen ohessa vetää omaa seuraansa. Me muut teemme sen homman ja Miika voi keskittyä valmentamiseen, Laitinen sanoo.

– Ulkolaisia vaihtoehtoja oli olemassa runsaasti. Mutta eihän heitä tunneta ja tiedetä niin, että tällä aikataululla olisi voinut lähteä sieltä valitsemaan. Ja harmina olisi ollut vieläpä ilmeinen 14 päivän karanteeni.

– Kotimaiset valmentajat, jotka olivat ehdolla, eivät olisi ehkä tuoneet isoa muutosta. Vaarana oli, että samantyylinen jalkapallo olisi jatkunut. Valmentajan vaihtamisesta ei olisi ollut hyötyä, jos muutosta ei olisi tullut.

KPV-pomo Laitisen laskelmissa joukkueen peli ei ole vielä pelattu tavoitteena olevan nousun suhteen.

– "Virallisesti" eroa AC Ouluun on kymmenen pistettä. Meillä oli aikanaan yhdeksän pisteen kaula HIFK:hon nähden ja niin vain menivät lopussa ohi. Juntunen tulee Kokkolaan herättämään joukkuetta ja pyrkii saamaan joukkueen pelaamaan sydän mukana.

– Voi olla, että jossakin päin Suomea (Oulussa) tämä ratkaisu herättää erinäisiä ajatuksia, Laitinen naurahtaa.

Miika Juntunen on ollut valmennusurallaan yksi Suomi-futiksen värikkäimmistä persoonista kentän laidalla.

– Tykkään siitä, että eletään hetkessä ja otetaan kantaa. En niinkään hautajaismeiningistä. Keskiviikkona on tämän ratkaisun koeponnistus, kun SJK:n akatemia tulee Keskuskentälle, Matti Laitinen toteaa.

KPV:n valmennustiimistä vapautettiin Jani Uotisen lisäksi mentaalivalmentaja Petri Kangaskokko ja fysiikkavalmentaja Anton Isaksson. Pelaajista laitapakki Honar Abdin sopimus on myös purettu.

Niko Kalliokoski jatkaa kakkosvalmentajana ja Rasmus Broberg hoitaa fysiikkapuoleen liittyviä seikkoja.

– Taustatiimissä pitää olla vihreää väriä ja vieläpä mahdollisimman paljon. Nyt mennään tällä porukalla ja katsotaan marraskuussa missä ollaan. Sen voin sanoa, että nukuin tehdyn ratkaisun jälkeen oikein hyvän yön, Laitinen sanoo.

KPV ei harjoitellut maanantaina. Juntunen ottaa joukon komentoonsa tiistaiaamun harjoituksissa.

Juttua päivitetty klo 12.30 Laitisen kommenteilla.