Vilkasta keskustelua Kokkolan kaupunginjohtajaan kohdistuneen kritiikin ympärillä – Keskipohjanmaa kokosi lukijoiden kommentteja verkosta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunginjohtajaan kohdistuva kritiikki on edelleen herättänyt keskustelua Keskipohjanmaan digissä ja Facebook-sivulla. Keskipohjanmaa uutisoi aiheesta printissä 1. elokuuta.

Johtamisongelma vaikuttaa aidolta, jos pelko on noin kova. Myös mustasta listasta on kuulunut huhuja. Nokiaakin johdettiin pelolla Ollilan aikana, kertovat osalliset, eikä siitä hyvää seurannut. Pelolla johtaminen ei rakenna kaupungille positiivista brändiä, mutta ei tue liioin Kokkola OK:ta tai Ihanan tavallistakaan.

Pelolla johtamista

Koska kaupungin pikkuherrat ja pikkupomot olivat saaneet tehdä mitä haluavat aikaisemmin kenenkään puuttumatta asioihin, nyt itketään kun vihdoinkin löytyy esimies joka panee asiat kuntoon ja nostaa kissan pöydälle. Hyvä kun kaupunginjohtajalla on ryhtiä ja määrätietoisuutta laittaa asiat järjestykseen!

ruotsalainen

Tutulta tuntuu kommentit kaupunginjohtajan johtamistavoista. Meikäläisen ainoa (onneksi) kokemus on viimevuoden elokuulta Kälviän kirjastossa pidetystä kuntalaistapaamisesta. Ei herunut Mattilalta sympatiaa eikä empatiaa, yrittäessäni virittää keskustelua Ruotsalon kaavasta ja Hopiokallion tilanteesta. Vain tämä tutuksi tullut litania: päätökset on tehty laillisesti, turha kitistä, ainahan voi valittaa. Ei pienintäkään halua keskustella tai kuunnella mikä meitä kyläläisiä tässä asiassa oikein risoo. Ei, vaikka tapahtuman piti olla jonkinsortin keskustelutilaisuus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaihtoon.

Esko Viitasaari

Merkittävää on kaupunginhallituksen puheenjohtajan, Reino Herlevin keskeisen vallankäyttäjän, kommentti työntekijöiden esittämistä "perättömistä huhuista". Kommentti on äärimmäisen loukkaava, koska he puhuvat kokemuksistaan työtehtävissään. Silloin kun ei asiasta tiedä, olisi viisasta pitää suunsa kiinni, kunnes faktat ovat pöydässä. Nyt punnitaan toimijoiden sekä juridinen että poliittinen osaaminen ja sen soisi näkyvän seuraavissa vaaleissa.

Perättömät huhutko?

Kokkolalla on nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen kuten huutamiseen, uhkailuun, ulkopuolelle jättämiseen jne. Kun Kokkolan kaupunginhallitus puheenjohtajan suulla toteaa: "olemme katsoneet, että kaikki toimii kuten pitääkin", niin onko ymmärrettävä, että hallitus asiaa sen kummemmin tutkimatta hyväksyy henkiköstön tuon kaltaisen kohtelun ja antaa oikein tukensa sille? Kaiken kukkuraksi henkilöstöä uhkaillaan, kun uskaltavat puhua epäkohdista. Pakkohan hallituksen on tähän jotenkin reagoida ja nähtäväksi jää saavatko mitään paperille, muutakin kuin "salainen asia". Onneksi vaalit ovat tulossa pikapuoliin!

MTX

Miksi Herlevi on tässä näin tuohtunut, sillä itse asianosainen eli Stina Mattila on ottanut kritiikin asiallisesti vastaan ja on erittäin valmiin oloinen selvittämään asioita.

Katjastiina Saastamoinen

Lue aiheesta tehtyjä artikkeleita:

Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Tiina Isotaluksen mielipide: Kaupungin henkilöstö saa puhua vapaasti (julkaistu digissä 2.8.)

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus eivät allekirjoita kaupunginjohtaja Stina Mattilaan kohdistunutta kritiikkiä – "Johtajaltakaan ei voi vaatia oman persoonansa muuttamista" (julkaistu digissä 1.8.)

Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Johtaminen on erittäin vaativa laji – onko Kokkolassa johtamisongelma? (julkaistu digissä 31.7.)

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattilan johtamistapaa kritisoidaan voimakkaasti – Koetaan puuttuvan liian moneen asiaan ja pitävän henkilöstöä pelossa: "Pidin varpaillaanoloa raskaana", sanoo irtisanoutunut työntekijä (julkaistu digissä 31.7.)