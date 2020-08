Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ylen tehtävä on määriteltävä selkeästi

Lännen Median lehtien päätoimittajat ottivat lauantaina kantaa Yle-lakiin ja Ylen tehtävään. Maakuntalehtien päätoimittajien mielestä valtion ja Ylen on noudatettava tukisääntöjä. On selvää, että päätoimittajilla, myös Keskipohjanmaassa, on huoli oman lehden tulevaisuudesta. Kysymys on kuitenkin laajempi.

Suomessa valmistellaan lakimuutosta, jonka tavoitteena on muuttaa Ylen julkisen palvelun tehtävän määrittelyä. Lakiehdotuksen mukaan Ylen julkisen palvelun tehtävän on oltava jatkossa EU:n valtiontukisääntelyn mukainen. Muutosta lakiin vaatii Euroopan komissio. Media-alan yritysten etujärjestö Medialiitto teki noin kaksi vuotta sitten kantelun komissiolle Ylen tekstimuotoisten verkkouutissisältöjen tarjonnasta.

Lakiluonnoksen mukaan Ylen sisällön pääpainon pitää olla liikkuvaa kuvaa ja ääntä sisältävissä julkaisuissa. Lisäksi tekstimuotoisen sisällön tulee pääsääntöisesti liittyä kuvaan ja ääneen kuten aluperin on ollutkin. Viime vuosina Ylen julkaiseman tekstimuotoisen sisällön määrä on koko ajan kasvanut, ja ihmisillä on mahdollisuus lukea paikallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä uutisia Ylen verkosta. Lisäksi Yle julkaisee vuosien tauon jälkeen STT:n uutisia.

Kaupallinen media kritisoi Ylen toimintaa ja sitä, että valtio tukee Yleä tavalla, joka häiritsee markkinoita. Kansalaiset maksavat Ylen palveluista veron muodossa. Kuitenkin monella on mielikuva, että Yle on maksuton palvelu. Kun Ylen uutisia pääsee lukemaan "maksuttomasti" netistä, ihmettelevät lukijat, miksi sanomalehden verkkouutiset maksavat. Kaupallisen yrityksen uutiset maksavat, koska yritystoiminnan on oltava kannattavaa ja toiminta, kuten journalistien palkat, rahoitetaan niillä tuloilla, joita asiakkailta saadaan. Sanomalehdessä asiakkaat ovat pääasiassa tilaajia ja ilmoittajia.

Muissa Pohjoismaissa valtio tukee kaupallista mediaa voimakkaammin kuin Suomessa. Pohjoismaista on malleja myös siitä, miten laajan mediakentän toimintaedellytykset on turvattu määrittelemällä kansallisen yleisradioyhtiön toiminnan rajat.

Suomessakin julkisella palvelulla on ehdottomasti paikkansa, kunhan tehtävät ovat selkeästi määriteltyjä. Ongelmana ei ole Ylen laatu tai olemassaolo. Moni meistä seuraa aktiivisesti Ylen ohjelmia, katsoo uutisia ja ajankohtaisohjelmia.

Kaupallisella medialla on tärkeä rooli demokratiassa eikä moniäänisyyden merkitystä sovi vähätellä. Ei ole myöskään kansalaisten etu, jos vaikkapa paikallisilta mediayrityksiltä viedään toimintamahdollisuuksia. Se on myös maakuntien asukkaiden tappio.

Paikallinen media on läsnä omalla ilmestymisalueellaan tiiviimmin kuin mikään muu lehti, radio, televisio tai verkkopalvelu. Kilpailu ihmisten ajankäytöstä on kovaa eikä kysymys ole pelkästään uutismedioiden kesken käydystä kilpailusta.

Korona-aika on osoittanut osaltaan, että faktapohjaiselle journalismille on kysyntä. Keskipohjanmaan toimitukseen tulee kysymyksiä ja huolia, joihin halutaan vastauksia. Lehden tehtävä vallan vahtikoirana on edelleen olemassa.

Maakuntalehdissä tilaustulojen osuus on jatkuvasti suurempi. Vaikka paperista sanomalehteä luetaan aiempaa vähemmän, on esimerkiksi Keskipohjanmaan digitilausten määrä kasvanut selvästi puolentoista viime vuoden aikana. Se merkitsee sitä, että toimitetulla journalismilla on rooli erotuksena huhuille ja väärälle "tiedolle".