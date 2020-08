Minna Mustosen kolumni: Some on kivan kanava ja mitä sitten? Käy kommentoimassa minkälaisista päivityksistä sinä pidät.

Kesän mittaan some elikäs tuo sosiaalinen media on täyttynyt toinen toistaan mukavimmista kuvista, lumoavista tuokioista ja kivoista hetkistä. Yksi laittaa kuvia komeista kukkapenkeistä, toinen upeista kasvatuslaatikoista ja jokunen postaa päivityksiään vihreyttään pullistelevista kasvihuoneista. Sukutapaamisia on piisannut, uskaliaimmat ovat käväisseet koronan vaatimat turvallisuusohjeet takaraivossaan risteilyllä ja pienissä yleisötapahtumissa.

Somekuvissa kissat ovat temmeltäneet, koirat riehanneet ja hevoset ylvästelleet. Julkiseen levitykseen tai ainakin omalle kaveripiirille on laitettu vanhojen tuttujen tapaamisia, kullan kanssa suukotteluja tai muhevia julkaisuja herkullisista ruoka-annoksista. Linkityksenä on saatettu laittaa tunteisiin mennyt musiikkikappale, ajatuksia tuonut runonparsi tai liitetty omalle sivulle keskustelua herättävä kolumninpätkä.

Minä tunnustaudun siviilissä facen käyttäjäksi. Instassa seuraajia piisaa, mutta en ole kehdannut julkaista yhtään julkaisua. Twitter ei jostakin syystä ole minun henkilökohtainen kanavani, vaikka toki työn kautta kaikissa some-kanavissa saikkaan.

Useasti törmää siihen, että somea moititaan. Tuhahdellaan sille, että kuinka kukakin somessa yrittää näyttäytyä parempana, mukavampana tai vähintään vaaksan verran viisaampana. Jos ei muuta, niin kuvia moititaan muokatuiksi, valokuvassa on vatsaa sisään vedetty ja poskia imaistu kapeammalle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Minä ihmettelen somen moittimista. Mitä se haittaa, että silloin tällöin halutaan olla hiukkasen kivempia, mukavampia ja iloisempia?

Samalla tavalla se menee itselläkin. Joskus voi olla niin kakkiaispäivä, että ainoa kiva juttu on someen laitettu päivitys. Iloisella päivityksellä yrittää piristää omaa päivää ja toivoo, että joku sadoista facekavereista saa saman positiivisen säväyksen.

Nätit ja sievät somekuvat eivät tietenkään tarkoita sitä, että kivaa ja lystiä on aina. Mutta tosiasia on myös se, että ihan kaikkia asioita voi katsoa, joko positiivisuuden kautta tai synkeän negatiivisuuden kannalta, se on aina näkökulmavalinta.

Ihan varmasti jokainen tietää, ettei kenenkään elämä mene niin kuin siellä Strömsössä, kun eihän se mene sielläkään. Tai meneehän se, siihen tarvitaan vain useampia ottoja, vahvoja tympeyden ulos rajaamisia ja väkevän iloinen näkökulman valinta.