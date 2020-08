Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tapion Tuvan yläkerran näyttelytilassa odotti kuunvaihteessa yllättävä näky – taidemaalari Jere Honkanen istumassa ikkunan äärellä maalaamassa taulua kaikkien näyttelyssä kävijöiden näkösällä.

– Monet ovat kiinnostuneita siitä, miten taide syntyy. Sitä pääsee harvoin näkemään, Honkanen toteaa.

Hän halusi myös olla näyttelyn ensimmäiset päivät paikalla kertomassa teoksistaan niistä kiinnostuneille. Honkanen kertoo, että taide voi avautua katsojalle aivan eri tavalla, kun pääsee kuulemaan sen taustoista. Siksi hän toivoisikin, että taiteentekijät olisivat enemmänkin paikalla näyttelyissään.

– Tulen vielä pariksi viimeiseksi päiväksi tänne ennen kuin näyttely loppuu, Honkanen vinkkaa.

Tapion Tuvan yläkerrassa elokuun ajan esillä olevassa Honkasen 20-vuotistaiteilijajuhlavuoden ensimmäisessä näyttelyssä on runsaasti Honkasen omia töitä ja lisäksi hänen isänsä, taitelija Juhani Honkasen, ja siskonsa Manja Bienan töitä. Olisi tuntunut luonnottomalta jättää ne pois, sillä perheenjäsenet ovat aina tehneetkin taidetta yhdessä.

Juhani Honkasen Kohti viinimaata on yksi hänen viikinkiaiheisista maalauksistaan. Hanna Parhaniemi

Näyttelyssä on Manja Bielalta esimerkiksi hedelmä- ja marja-aiheisia töitä. Tämä teos on nimeltään Vasemmalla. Hanna Parhaniemi

Honkanen on seurannut pienestä pitäen isänsä työskentelyä. Ensimmäinen isälle tehty teos, lyijykynällä ja tussilla tehty kuva moottoripyöräilijästä, syntyi 80-luvun puolivälissä. Se on esillä Honkasen synnyinkodissa, Honkalinnassa, missä on ympärivuotinen taidenäyttely.

Isä toimi Honkasen opettajana, mutta varsinainen taiteenopintie alkoi vasta 90-luvun loppupuolella.

– Isä-poika-suhde ei ole koskaan ollut mitenkään helppo oppipoikana. Armeijan jälkeen rupesin ehkä aikuistumaan ja huomasin, että isä osaa jotain opettaakin. Sitä oppi kuuntelemaan ja ehkä vähän paremmin itsehillintääkin, nykyään itsekin taidetta opettava Honkanen muistelee.

Hän on kokeillut monenlaisia taidesuuntauksia. Honkanen nauttii moderninkin taiteen tekemisestä, mutta maisemamaalaus on lähinnä sydäntä.

– Kun meillä on noin puhdas luonto. En tee kuitenkaan fotorealistista, vaikka tykkään maalata myös pikkutarkkaa, hän perustelee.

Erityisesti kuutamomaisemat ovat hänen mieleensä.

– Itsellä kiehtoo aina tuo yö. Jotkut ovat aamuvirkkuja, itse olen yöeläjä. Sekä talvella että kesällä tulee katseltua kuutamoa.

Honkasta kiinnostaisi kokeilla seuraavaksi kuvanveistoa.

– Se vain on vielä kalliimpi harrastus kuin tämä, hän naurahtaa.

Erityisesti kuutamomaisemien maalaaminen on Jere Honkasen mieleen. Tämä työ on nimeltään Marlebeckin mökki. Hanna Parhaniemi

Honkanen tekee taidetta pääasiassa kotonaan olevassa pienessä ateljeetilassa. Toisinaan hän maalaa isänsä kanssa synnyinkodissaan.

Honkanen on tyytyväinen siihen, että tilaustöitä riittää, vaikka saa hän päivätöitäkin tehdä taiteilujen ohella.

– Olen tyytyväinen siihen, että nämä ihmiset haluavat oikeaa taidetta seinälleen, eikä haeta jotain julistetta.

Honkanen aikoo pitää vielä ainakin pari muuta näyttelyä loppuvuonna. Alkuperäiset juhlavuoden näyttelysuunnitelmat olivat erilaiset, mutta korona sotki ne, kuten lukuisat muutkin tapahtumat.

Tapion Tuvan näyttelytilaan taidemaalari on tyytyväinen.

– Tämä on hieno tila ja tänne mahtuu yllättävän paljon teoksia. Tykkään tällaisesta maalaisromanttishenkisyydestä.