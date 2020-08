Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kasvomaskien käytöstä ja tehosta tarvitaan kunnon ohjeet – Yhteiskunnan on oltava hereillä koronatilanteen hoitamisessa, mutta sama koskee kansalaisiakin

Kesälomakauden päätyttyä on koronavirusepidemian tilanne alkanut jälleen mietityttää. Useimmat ovat palanneet työpaikoilleen ja koulujen alkua odotellaan.

Opetushallitus avasi koulujen alun toimia tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa. Lähtökohtana on, että kouluissa palataan lähiopetukseen. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen mukaan kouluilta edellytetään kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Samaa reagointia edellytetään muiltakin toimijoilta, koska tuskin kukaan tietää, miten tautitilanne kehittyy. usreat asiantuntijat ovat ennakoineet myös toista aaltoa.

Aikakaudella ennen kesälomia suomalaiset oppivat tottelemaan sääntöjä ja rajoituksia, joita esimerkiksi pohjalaismaakunnissa noudatettiin hyvinkin säntillisesti, mikä näkyi myös maltillisina koronalukuina. Pikkuhiljaa rajoituksia alettiin purkaa ja kesämieli sai ainakin osan ihmisistä lipsumaan. Paikoin on nähty tilanteita, joissa turvaväleistä ei ole minkään valtakunnan tietoa.

Muutama päivä sitten viimeisetkin rajoitukset poistuivat. Yli 500 hengen tilaisuuksia saa järjestää, lapset palaavat kouluun ja etätyösuositus on päättynyt. Nyt ulkomaanmatkailukohteitakin on avattu. Tilanne kuitenkin elää koko ajan, ja koronatartuntalukuja seuraavat niin viranomaiset kuin yksityiset ihmiset.

Sairastuminen on mahdollista vaikka noudattaisi kaikkia mahdollisia ohjeita ja hygieniasääntöjä. Aikuinen ihminen ei voi piiloutua sen taakse, että ei ole saanut ohjeita. Kysehän ei ole pelkästään omasta vaan esimerkiksi työyhteisön tai koko yhteiskunnan turvallisuudesta. Esimerkiksi omaehtoiseen karanteeniin jääminen tai turvavälien noudattaminen kuuluvat vastuuta tuntevan ihmisen toimintaan.

Yksi mieliä askarruttava asia ovat kasvomaskit, joiden käytöstä ja saatavuudesta on tällä hetkellä paljon kysyttävää. Viranomaisetkaan eivät pysty antamaan täysin yksiselitteisiä vastauksia maskien hyödyistä. Soiten infektiolääkäri Marko Rahkonen sanoo Keskipohjanmaassa, että kirurgisesta nenä- ja suusuojuksesta ja kangasmaskista on hyötyä. Se edellyttää kuitenkin muustakin hygieniasta huolehtimista. Maskikaan ei ole mikään taikatemppu.

Viranomaisilta on lupa odottaa selkeitä ohjeita, mutta jokaisen ihmisen on itsekin pidettävä huolta omasta ja muiden turvallisuudesta. On selvää, että suomalaisten viranomaisten ja hallituksen on oltava ajan tasalla tilanteesta ja tehtävä kaikki mahdollinen uuden aallon estämiseksi.

Nyt eletään aivan toisenlaisessa tilanteessa kuin kevättalvella, jossa koko yhteiskunta joutui uuteen tilanteeseen. Suomessa selviydyttiin monella tavalla hyvin, vaikka poikkeustoimet piti käynnistää vauhdilla. Koronapandemia saatiin hoidettua kunnialla, mutta talousvaikutukset ovat olleet merkittäviä. Vastaaviin poikkeustoimiin ei kerta kaikkiaan olisi varaa.