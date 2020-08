Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kymmenen vuoden tauon Pännäisten urheilukentällä kilpaillaan yleisurheilun SM-mitaleista, kun Falken järjestää 16–17-vuotiaiden SM-kisat. Edellisen kerran Falken isännöi SM-kisoja kesällä 2010, jolloin kilpailtiin viestimestaruuksista.

Ensi viikonlopun kisoihin ilmoittautui määräaikaan mennessä 593 urheilijaa, jotka kolmen päivän aikana osallistuvat 1 054 starttiin.

– Määrä on aika lailla sama kuin edellisvuosina, jopa hieman enemmän kuin kolme vuotta sitten Iisalmessa. Tämä poikkeusaika huomioon ottaen kilpailijamäärä ylitti odotuksemme, kilpailun johtaja Johan Storbjörk sanoo.

SM-tason kilpailu on seuralle iso ponnistus. Viikonloppuna mukana onkin runsaat 200 toimitsijaa vastaamassa tapahtuman sujuvuudesta.

– Meillä on kokemusta järjestelyistä. Vuosittain järjestämme omia kansallisia ja aluekisoja. SFI:n mestaruuskisat oli täällä 2015 ja SM-viestit 2010, Storbjörk kertoo.

Koronarajoitukset tuovat tulevan viikonlopun järjestelyihin lisätyötä. Hygieniasta, turvaväleistä ja väljästä liikkumisesta pyritään pitämään huolta.

– Käsidesiä on saatavilla joka paikassa. Kilpailuvälineet desinfioidaan jokaisen suorituksen jälkeen. Ruokailut on viety kouluruokalasta ulos telttaan ja ruokailuvälineet on pakattu erikseen. Urheilijoille, toimitsijoille ja katsojille on omat lohkonsa. Kilpailun kuuluttaja myös jakaa infoa tarvittaessa, Storbjörk kertoo erityistoimenpiteistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta Storbjörk arvioi kokemuksesta, etteivät nuorten kisat kerää yhtä suurta yleisöjoukkoa kuin aikuisten kisat.

– Katsojia tulee lähinnä urheilijoiden lähipiiristä. Emme ole rajoittaneet urheilijoiden taustajoukkojen määrää, sen voi jokainen harkita tilanteen mukaan. 600 urheilijaa voi vaikuttaa suurelta määrältä. Kyseessä on kuitenkin kolmipäiväiset kisat ja tapahtuma kestää päivittäin noin kahdeksan tuntia. Siten samaan aikaan kentällä on rajallinen määrä urheilijoita.

Kun kisat ovat keskipohjalaisittain lähellä, levikkialueen urheilijoita on runsaasti mukana. Tämän kauden tilastojen perusteella joukossa on myös lukuisia mitalisuosikkeja. Tilastotuloksiinkin poikkeuksellinen kausi on lyönyt leimansa, mutta suuntaa ne toki antavat.

Tilastotulosten perusteella Keski-Pohjanmaan Yleisurheilun seurojen nuorista suosikkeja ovat lajiensa tilastoykköset: Alavieskan Virin Samuli Takkunen (M16 400 m ja 110 m aj, lisäksi hän on tilastokolmonen 400 metrin aidoissa), Kaustisen Pohjan-Veikkojen Salla Koskimäki (N16 kuula ja keihäs, tilastokolmonen moukarissa) ja Toholammin Urheilijoiden Lenni Yli-Kotila (M16 keihäs).

TU:n vahvaa panosta täydentävät Aada Määttälä (2. N16 400 m aj ja 3. 400 m) ja Otto Peltokangas (3. M17 3-loikka). Kannuksen Uran Eemeli Katajalaakso on 16-vuotiaiden tilastokakkonen 2000 metrin esteissä ja kolmas 1500 metrillä. Sarjojensa tilastokolmosia ovat Kalajoen Junkkareiden Janne Juhola (M17 seiväs) ja Kälviän Tarmon Melissa Kykyri (N16 2000 m ej). Lisäksi Oulun Pyrintöä edustava sieviläinen Niko Kangasoja on jaetulla kärkipaikalla 17-vuotiaiden 100 metrillä ja kolmantena 200 metrillä.

ÖID:n urheilijoista tilastokärkiä ovat Drottin Adrian Björkgren Drott (M17 110 aj, 2. pituus) ja IF Åsarnan Charlotta Sandkulla (N16 moukari).