Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Asuntomessut kuvastavat ajan henkeä koronarajoituksia myöten – Kokkolassa messutapahtuma edisti merellisen kaupungin kehittämistä

Asuntomessut kuvastavat vuosi toisensa jälkeen ajan henkeä, vaikka ilmiö on toki helpointa nähdä jälkikäteen. Tämän vuoden messutapahtuma Tuusulassa muistetaan teemojensa lisäksi koronasta, sillä messut siirrettiin viruksen vuoksi elokuulle minkä lisäksi turvallisuusasiat näkyvät käytännön järjestelyissä.

Ihmisten kulkemiseen messualueella kiinnitetään huomiota, ruuhkia ei anneta syntyä ja desinfiointiaineita käytetään. Messujen järjestäminen on merkittävä ponnistus vuorossa olevalle paikkakunnalle, organisaatiolle ja esimerkiksi talotehtaille, joten on hienoa, että messuja ei tarvinnut siirtää kokonaan.

50-vuotisjuhlamessuilla on näytteillä yhteensä 41 asuntomessukotia, jotka esittelevät monimuotoista kaupunkiasumista. Kuvien perusteella puu on isossa roolissa rakentamisen lisäksi sisustamisessa. Omakotitaloista parikymmentä on puurakenteisia ja joukossa on myös hirsitaloja. Myös vastuullisuus on yksi teema, joka sopii hyvin vuoden 2020 messuille.

Keskipohjanmaan alueella on kokemusta useista messuista. Pietarsaaren asuntomessuja vietettiin vuonna 1994 ja Kalajoen loma-asuntotapahtuma vuonna 2014.

Kokkolan asuntomessut pidettiin vuonna 2011 Vanhansatamanlahdella ja kokkolalaiset voinevat olla tyytyväisiä siitä, että messuja aikoinaan haettiin. Messualue on tuonut meren lähemmäs ihmisiä ja edistänyt myös koko alueen kehittämistä. Tuskin esimerkiksi Meripuisto olisi nykyisessa asussaan ilman asuntomessuja, joiden erikoisuus oli ja on edelleen meren ääreen rakennettu pyöreä asuinalue.

Messujen aikaan oli luonnollisesti tärkeätä, että seudulle saatiin matkailijoita. Kävijämäärä oli peräti 128 000, mitä voi pitää erittäin hyvänä lukuna. Messujen onnistumista mitataan myös sillä, kuinka paljon kävijät jättävät rahaa paikkakunnalle.

Keskipohjalaisille talotehtaille asuntomessut olivat oivallinen mahdollisuus näyttää osaamistaan. Messualue on säilynyt kiinnostuksen kohteena myös tapahtuman jälkeen, ja Kokkola sai tuolloin valtakunnallistakin huomiota.

Koti ja asuminen ovat ihmisten elämän perusasioita, joiden merkitys vain korostuu vaikeina aikoina. Poikkeuskevään aikana esimerkiksi sisustaminen ja remontoiminen olivat monen mieleen, kun elämä siirtyi ulkomaailmasta sisään koteihin.