Päivi Savelan kolumni: Nuku hyvin keskusta-asukki!

Ei saa valittaa. Keskustassa kerrostalossa asuminen on oma valinta ja kaupungin ääniin pitää tottua. Niin se on Madridissakin, joten pitää pystyä nukkumaan yöt hyvin myös Ylivieskassa.

Kun yöllä auto ajaa soratiellä, voi kuvitella aallon viskaavan pikkukiviä merenrantaan ropisemaan. Näin on jo kolmatta kesää Ylivieskassa, jossa uusitaan keskustakorttelin katuja kovalla kädellä.

Käsityönä nimenomaan, sillä parkkiruutuihin naputellaan noppakivet yksitellen. Reunuskivet asennetaan tismalleen suoraan, ja lopuksi asvaltointi. Viimeinen silaus saadaan toivottavasti ennen syksyistä Kaupan yön tapahtumaa.

Kovillehan se kerrostaloeläjälle ottaa, kun kuuden aikaan aamulla kaupan lastauslaiturille tuodaan isolla rekalla elintarvikkeita. Seitsemän aikaan tulevat naapurikerrostalon pihalle viherrakentajat, joiden työkoneen peruutusvaihde piippaa iloista varoitusääntä. Sielläkin alkaa olla pikku hiljaa valmista – säilyisivät vain istutukset ja rakennelmat ehjinä.

Ylivieskassa kun on tänä kesänä ollut poikkeuksellisen paljon sotkimista, häirintää ja ilkivaltaa. Kerrostalojen pihojen yksityisyyttä ei juuri kunnioiteta.

Tänä kesänä olen myös usein herännyt miettien, kuulostaako panssariajoneuvo samalta kuin kaivinkone. Kuinkahan kova melske talvisodassa kävi? Minkä verran oli hiljaisuutta?

Kaivinkoneet ovat kuitenkin Mattipuhdosta lähteneet, sillä kaukolämmön runkojohdon uusiminen tuli valmiiksi. Samalla saatiin raivattua naapuritontin kaupunkierämaasta osa ihan nätiksi puistoksi, joten kiitokset Herrforsille!

Suosituin harrastus tänä kesänä on ehdottomasti ollut erilaiset pihatyöt. Monena aamuna olen herännyt moottorisahan ääneen, mutta puun puuta ei ole mistään kaatunut. Aina välillä unohtaa, että naapurissa on menestyvä huoltofirma, jolla on tänä kesänä riittänyt kivasti hommia myös raivaussahojen, trimmereiden ja ruohonleikkureiden kanssa.

Itsekin opettelin tänä kesänä uutena taitona trimmeröinnin, joten ei passaa valittaa. Upea harrastus!