Kokkolassa entisen Hickarön motellin tontille edelleen suunnitelmissa hotelli- ja ravintolakokonaisuus – Mallia Kalajoen Marinan Portista?



Entisen Hickarön-motellin tontti Kokkolan ja Pietarsaaren välillä kulkevalla Rantatiellä on ollut tyhjillään motellin purkamisen jälkeen. NSA-rakennusyhtiö vastasi rakennuksen purusta ja yhtiöllä on edelleen suunnitelmia tontin varalle, vaikka hiljaista on tontilla ollut.