Lukijan mielipide: Vestian alueella tulisi siirtyä takaisin kiinteistön haltijan järjestämään kuljetusjärjestelmään

Vestian tj. Olavi Soinio antaa ymmärtää että Vestia on alueen ”pyhimys”, mitä tulee jätehuollon kokonaisuuteen ( KP 21.7.). Soinio väittää, että kunnallinen jätehuollon kuljetusjärjestelmä luo tasapuolisemman jätehuoltojärjestelmän ja että se olisi kuntalaisen etu.

Kunnallinen kuljetusjärjestelmä luo paikallisten yrittäjien keskuuteen pelon ilmapiirin muutamana vuoden välein. Yritysmaailmassa tämä järjestelmä on ainutlaatuisen ”tappava”. Mikään muu yrityssektori ei ole tällaisen kurimuksen alainen.

Jätehuoltoyrittäjän kalustolla voi ajaa vain jätteitä. Mikäli ei kunnan järjestämässä kuljetusmallissa urakkaa saa, se on sitten sen yrityksen loppu.

Harvan pienyrittäjän talous kestää odottamista seuraavaan kilpailutukseen 4-5 vuoden päästä.

Vestian alueella oli ennen kunnan järjestämään kuljetusmalliin siirtymistä 18 jätealan yrittäjää. Vestian toimesta ne ovat vähentyneet niin, että nyt alueella toimii 4 yritystä.

Vain kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusmalli antaa jätehuoltoyrittäjälle jonkinlaisen yrittämisenturvan. Silloinkin jätelaki velvoittaa aika-ajoin tarkistamaan onko se toimiva, vaikka mitään toimintahäiriötä ei olisi.

Kuntapäättäjien tulee tiedostaa itselleen, että heidän yksi tärkeimmistä tehtävistä on oman paikkakunnan yritysten toimintaedellytysten turvaaminen! Näin toimien kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusmalli on ainut oikea, ja tässä kohdin Vestian alueen päättäjiltä on tämä tärkeä kohta unohtunut!

Ylikunnalliset jäteyhtiöt perustelevat kunnan järjestämää kuljetusmallia sillä, että tällä mallilla turvataan vallitsevat ja tulevat kierrätystavoitteet.

Vestian tehtävä on ohjeistaa jätteen lajittelu syntypaikalla (a) ja hoitaa jatkokäsittely jätteen purkamispaikalla (b). On aivan sama miten jäte kulkee paikasta a paikkaan b, sillä ei ratkaista millään tavoin kierrätystavoitetta.

Vestiankin alueella kaikki yrittäjät vastustivat aikoinaan kunnan järjestelmään siirtymistä ja tekevät sitä varmaan vieläkin.

Vestian alueella tulisikin mitä pikimmin siirtyä takaisin kiinteistön haltijan järjestämään kuljetusjärjestelmään. Siinä voittaisivat kaikki. Paikalliset yritykset jatkaisivat jätteenkeräystoimintaa Vestian alueella nykyisillä noutohinnoilla, ehkäpä edullisemminkin.

Esimerkiksi Ekoroskin (Kokkolan ja Pietarsaaren talousalueet) alueella jätehuolto on kiinteistönhaltijan järjestämä ja huomattavasti edullisempaa kuin Vestian alueella. Vestia saa tehdä vielä monta hinnanalennusta ennen kuin hinnat ovat Ekoroskin tasolla.

Kiinteistönhaltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä asiakkaat saisivat paikalliset, joustavammat, laadukkaammat ja pitkäaikaiset vakaat palvelut tutulta toimijalta ja hintatasokin laskisi. Vestiankin kustannukset laskisivat huomattavasti ja sitä kautta jätteenkäsittelymaksut laskisivat.

Toimintaa pyöritettäisiin paikallisten yrittäjien toimesta ja paikallisella työvoimalla. Työllisyys paranisi ja kuntien verotulot kasvaisivat. Yrittäjien asema tulisi lähelle muiden yrittäjien toimintaa, jota ei ylikunnallinen yhtiö pelottelisi muutaman vuoden välein kuten se nyt tekee.

Ei jätteiden kuljetukseen ylikunnallista Vestiaa tarvita. Vestian tarvitsee vain määritellä miten jätejakeet lajitellaan ja minkälaisin lajitteluohjein kiinteistöllä toiminta tapahtuu. Sillä, miten tässä jätehuollon kokonaisuudessa yleensä onnistutaan, ei ole väliä kumman mallin mukaan se kerätään. Kunnan järjestämä kuljetusmalli on vain kohtuuttoman epäinhimillinen yrittäjille ja joustamaton sekä kalliimpi ja byrokraattisempi asiakkaille.

Kauko Kivilehto