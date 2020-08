Keskipohjanmaan viiniarvio: Vaikeasti avautuva perusviini – Onneksi maku sentään on tasapainoinen, matalahappoinen ja tarpeeksi runsas kestääkseen ruokaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Niepoort Dão Rotulo Tinto 2016, Portugali, 12,98 €

Aina alku ei ole helppo ja ruusuinen. Portugalilainen Niepoortin punaviini Dao tuli avattua kohtullisen suurilla odotuksilla. Sitten tuli lievä hämmennys, tässäkö tämä nyt oli? Portugalin punaviinit ovat sentään olleet laajalla rintamalla suosikkejani vuosien ajan. Niepoort on tietysti tunnetumpi portviinin tekijänä, mutta pitäisi punaviinikin luonnistua.

Tuoksu ei avaudu mitenkään ihmeellisesti. Tummia marjoja, karhunvattua, puolukkaa, mustikkaa ja vähän maustekakkua. Jotenkin vaatimaton aromi, maanläheinen ominaistuoksu melkein puuttuu.

Onneksi maku sentään on tasapainoinen, matalahappoinen ja tarpeeksi runsas kestääkseen ruokaa. Edelleen nuo tummat marjat ovat pinnalla, vaikka mitään wau-efektiä ei synny. Silti grillatun possun tai jopa pasta bolognesen kanssa tämä on ihan toimiva viini, jossa sentään on jälkimakua ja tukevuutta riittävästi. Koska tämä on henkilökohtainen mielipide, kannattaa portugalilaisten punaviinien ystävien tarkistaa tämä viini, joku saattaa pitää enemmän. Meillä puoliso tykkäsi Daosta, mutta ei tästä mitään aviokriisiä saada aikaiseksi. Silti annan vain keskinkertaiset pisteet, koska Portugalin tarjonnassa on parempiakin minun mielestä. Saattaa olla, että pitempi aukioloaika tai dekantointi karahviin parantaisi viiniä huomattavasti.