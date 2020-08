Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yllätysnimi Ilkka Tiainen, 38, on ilmoittautunut ehdokkaaksi keskustan puheenjohtajakisaan. Kuka Tiainen oikeastaan on?

– Olen PosiTV:n päätoimittaja, harrastukseltani maanviljelijä ja kahden ihanan tytön isä. Olen kaikista aloista kiinnostunut renessanssimies, Tiainen luonnehtii.

Maailmalla hän on tullut tunnetuksi taitelijanimellään Ike Novikoff. Neljällä eri mantereella asunut, nykyään kotiaan Alavudella pitävä Tiainen kokee kansainvälisen elämänkokemuksensa hyödyttävän häntä puheenjohtajana. Hän ei ole 20 vuoteen osallistunut aktiivisesti politiikkaan, mutta seurannut tilannetta sivusta.

– Näen asioita eri kantilta ja tuon erilaisia asioita pöytään kokemukseni vuoksi. Olen seurannut aktiivisesti politiikkaa, meillä ei muusta puhutakaan kotona sunnuntaipöydässä, Tiainen kertoo.

Keskustan puheenjohtajana Tiainen haluaa johtaa keskustelua siitä, mihin suuntaan Suomea viedään tulevaisuudessa.

– Poliittisesta kentästä puuttuu se puolue, joka profiloituu kulttuuriin ja sivistykseen, johtaa keskustelua Suomen visiosta ja ajaa isoja linjoja. Keskustan tulee olla se puolue, Tiainen kertoo.

Tiainen haluaa tuoda esiin näkemyksensä ja ideat, joita hän on hautonut vuosikaudet keskusteltuaan politiikasta ympäri maailmaa ihmisten kanssa.

– Keskusta on vaarassa ajautua marginaalipuolueeksi, joka tekee kompromisseja joka suuntaan, mutta ei johda sitä, mistä keskustellaan. Olemme onnistuneet rakentamaan mielettömän hyvinvointiyhteiskunnan ja samaa tarinaa pitää jatkaa, hän sanoo.

Tiainen oli keskustan jäsen vuosina 1996–2012. Vuonna 1996 hän aloitti Seinäjoen keskustanuorissa toimintansa erilaisissa luottamustehtävissä. Muutaman vuoden päästä hän päätti jättää aktiivisen poliittisen uran kouluttautuakseen ja maailmaa kiertääkseen.

– Halusin välttyä tulemasta urapoliitikoksi. Nuorisopolitiikka valmistaa poliittiselle uralle, mutta luo samalla kapean urapolun, jossa kaikki muu kokemus ja näkemys elämässä jäävät sivummalle, Tiainen kertoo.

Hänen mielestään nuorten politiikalla on kuitenkin tärkeä rooli Suomessa.

Tiaisen kampanjassa on hänen mukaansa isoja teemoja, kuten mikä on kunnan ja valtion rooli tulevaisuudessa. Hän on tyytyväinen siihen, että puheenjohtajavaalin tuloksesta riippumatta hän saa ajatuksiaan tuotua keskusteltavaksi.

– Jos saan ihmisten päihin edes ideoiden siemeniä, on se niin arvokasta, että puheenjohtajavaaliin kannattaa lähteä, Tiainen sanoo.

Tiainen uskoo voittomahdollisuuksiinsa tietyin reunaehdoin. Hän yrittää ajaa puolueessa sitä, etteivät liittoumat päättäisi, ketä yksittäiset jäsenet äänestävät.

– Klassisessa keskustalaisessa tilanteessa liittoumilla päätetään kuka äänestää ketä ja kuka puukottaa selkään. Siinä mahdollisuuteni eivät ole hyvät, Tiainen toteaa.

Hän toivoo, että kaikki saisivat äänestää kuten haluavat. Periaatteessa näin tapahtuukin, mutta Tiaisen mukaan puolueen toiminnassa mukana olevat tietävät, miten asiat oikeasti menevät.

Tiainen toivoo myös muihin puolueisiin valuneiden protestiäänien palaavan keskustaan.

– Keskustan tulee olla se, joka nostaa esiin isot keskustelun aiheet. Kannustan kaikkia keskustalaisia ja keskustahenkisiä mukaan jatkamaan Suomen menestystarinaa, hän päättää.

Muut keskustan puheenjohtajakisaan ilmoittautuneet ovat Katri Kulmuni, Annika Saarikko ja Petri Honkonen.